ВПЛ задержали выплаты: когда украинцы получат деньги: когда украинцы получат деньги

Некоторые ВПЛ не получили свои средства 15 июня. В Минсоцполитики заверили, что деньги поступят в конце месяца.

Выплаты ВПЛ за июнь

Согласно сообщению пресс-службы, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают ежемесячную денежную помощь в два отдельных периода выплат. Первая группа получает выплаты после 15 числа, а вторая – после 28 числа.

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Поэтому, если вы не получили средства в первой половине текущего месяца, они поступят на счета – до конца июня,

– написано в сообщении.

Также в Министерстве написали, что социальные расходы являются приоритетом для правительства, уступая лишь расходам на оборону. Средства выделяются на социальные услуги как первоочередная задача.

Поэтому выплата помощи на проживание для ВПЛ происходит поэтапно,

– добавили в пресс-службе.

Какие выплаты получают ВПЛ

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;

для остальных – 2 000 гривен.

Кому из переселенцев прекратят выплаты

В последние дни на горячую линию министерства участились обращения ВПО по задержке выплат 15 июня.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут столкнуться с проблемой прекращения выплат в течение следующих двух месяцев. Эти изменения коснутся тех, кому финансовая помощь была продлена на дополнительный шестимесячный период.

В определенных случаях, например, при обучении детей онлайн, один из трудоспособных членов семьи может быть безработным. Кроме того, другим безработным, но трудоспособным членам семьи предоставляется льготный период, в течение которого они могут получить помощь в трудоустройстве.

Лица, которые обратились за продолжением выплат в мае или июне, будут иметь два месяца для трудоустройства или регистрации в центре занятости, и этот период будет отсчитываться с 1 мая или с 1 июня соответственно.