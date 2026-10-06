Выплаты для ВПЛ в октябре: какие cуммы предусмотрены для украинцев

Правительство продлило помощь внутренне перемещенным лицам еще на 6 месяцев. Кроме того, был урегулирован механизм продления помощи детям, входящим в состав семьи ВПЛ и имеющим право на ее получение.

Какие выплаты предусмотрены для ВПЛ в октябре

Выплата на следующий шестимесячный период будет продлена автоматически, о чем говорится на сайте Министерства социальной политики.

ВПЛ, соответствующие критериям для получения помощи на проживание, смогут получать ее в течение еще одного шестимесячного периода,

– говорится в сообщении.

В частности, максимальное количество таких периодов было увеличено: с пяти до шести. Шестой шестимесячный период выплат длится с 1 сентября 2026 года по 28 февраля 2027 года.

Что делать, если не поступили выплаты за сентябрь

Если человек относится к категории лиц, которым выплаты должны были продлиться автоматически, но средства не поступили, то следует повторно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.

Кроме того, необходимо подготовить документы, подтверждающие право на пособие. Например, справку из центра занятости, документы о трудоустройстве, медицинские документы, документы о составе семьи и т. д.

Напомним, что сумма помощи не изменилась. Выплаты ВПЛ в октябре 2026 года составляют:

лицам с инвалидностью и несовершеннолетним предусмотрено 3 тысячи гривен;

другим украинцам – 2 тысячи гривен.

Выплаты начисляются 15 и 28 числа ежемесячно.