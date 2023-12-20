Чуть ли не до середины 2024 года: которым ВПЛ могут автоматически продлить выплаты
20 декабря 2023, 11:31Читати новину українською
Уже с 1 февраля 2024 года для некоторых ВПЛ снова автоматически продлят помощь на 6 месяцев. Это связано с жизненными обстоятельствами, значительно усложняющими жизнь таким лицам.
Почему автоматически продолжат выплаты
В Минсоцполитики предложили продолжить финансовую помощь для некоторых ВПЛ в следующих обстоятельствах:
Читайте также Будут ли продолжены выплаты для ВПЛ: объяснение Минсоцполитики
- инвалидность;
- на новом месте возникают трудности с трудоустройством;
- в зонах активных или возможных боевых действий невозможно устроить детей в садик, школы работают онлайн и за детьми требуется уход на дому.
Однако сейчас это предложение находится в стадии постановления, которое еще даже не утвердил Кабмин.
Кому предлагают продлить выплаты
- пенсионерам;
- лицам, не имеющим возможности трудоустроиться по объективным причинам, в частности, ухаживающим за детьми;
- безработным, но только если они будут искать работу, начнут собственное дело или переучить.
Выплаты для ВПЛ остаются традиционными – 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех остальных. В Минреинтеграции предлагают дополнительно назначить пособие на 6 месяцев для:
- лиц с инвалидностью;
- лиц, ухаживающих за ребенком с инвалидностью, а также детям-сиротам;
- детей, лишенных родительской опеки.