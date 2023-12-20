Чому автоматично продовжать виплати
У Мінсоцполітики запропонували продовжити фінансову допомогу для деяких ВПО через наступні обставини:
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- інвалідність;
- на новому місці виникають труднощі з працевлаштуванням;
- у зонах активних або можливих бойових дій неможливо влаштувати дітей у садок, школи працюють онлайн і за дітьми потрібен догляд удома.
Проте наразі ця пропозиція знаходиться на стадії постанови, яку ще навіть не затвердив Кабмін.
Кому пропонують продовжити виплати
- пенсіонерам;
- особам, які не мають можливості працевлаштуватися через об’єктивні причини, зокрема, тим, хто доглядає дітей;
- безробітним, але тільки якщо вони шукатимуть роботу, почнуть власну справу або проходитимуть перенавчання.
Виплати для ВПО залишаються традиційними – 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для усіх інших. У Мінреінтеграції пропонують додатково призначити допомогу на 6 місяців для:
- осіб з інвалідністю;
- осіб, які доглядають дитину з інвалідністю, а також дітям-сиротам;
- дітей, позбавлених батьківського піклування.