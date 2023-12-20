Чому автоматично продовжать виплати

У Мінсоцполітики запропонували продовжити фінансову допомогу для деяких ВПО через наступні обставини:

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інвалідність;

на новому місці виникають труднощі з працевлаштуванням;

у зонах активних або можливих бойових дій неможливо влаштувати дітей у садок, школи працюють онлайн і за дітьми потрібен догляд удома.

Проте наразі ця пропозиція знаходиться на стадії постанови, яку ще навіть не затвердив Кабмін.

Кому пропонують продовжити виплати

пенсіонерам;

особам, які не мають можливості працевлаштуватися через об’єктивні причини, зокрема, тим, хто доглядає дітей;

безробітним, але тільки якщо вони шукатимуть роботу, почнуть власну справу або проходитимуть перенавчання.

Виплати для ВПО залишаються традиційними – 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для усіх інших. У Мінреінтеграції пропонують додатково призначити допомогу на 6 місяців для: