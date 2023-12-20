Почему автоматически продолжат выплаты

В Минсоцполитики предложили продолжить финансовую помощь для некоторых ВПЛ в следующих обстоятельствах:

Читайте также Будут ли продолжены выплаты для ВПЛ: объяснение Минсоцполитики

инвалидность;

на новом месте возникают трудности с трудоустройством;

в зонах активных или возможных боевых действий невозможно устроить детей в садик, школы работают онлайн и за детьми требуется уход на дому.

Однако сейчас это предложение находится в стадии постановления, которое еще даже не утвердил Кабмин.

Кому предлагают продлить выплаты

пенсионерам;

лицам, не имеющим возможности трудоустроиться по объективным причинам, в частности, ухаживающим за детьми;

безработным, но только если они будут искать работу, начнут собственное дело или переучить.

Выплаты для ВПЛ остаются традиционными – 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех остальных. В Минреинтеграции предлагают дополнительно назначить пособие на 6 месяцев для: