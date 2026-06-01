Еще больше украинцев смогут подать заявления на компенсацию убытков из-за войны

Украина продолжает формировать доказательную базу для будущих компенсаций от России. Для этого правительство расширило перечень категорий в международном Реестре убытков (RD4U), куда граждане могут вносить информацию о нанесенных агрессией потерях и ущербе.

Как подать заявление об убытках из-за войны

Детали в понедельник, 1 июня, рассказала премьер-министр Юлия Свириденко. Сейчас через Дию можно подать заявления по 21 категории, однако вскоре там появятся еще 14 направлений.

Обычные граждане отныне смогут фиксировать потерю доступа к медицинской помощи и образованию, дополнительные экономические убытки, а также другие нарушения международного гуманитарного права, прав человека, законов и обычаев войны.

Владельцы бизнеса – потери культурных объектов, расходы на эвакуацию активов, другие экономические и гуманитарные убытки.

– потери культурных объектов, расходы на эвакуацию активов, другие экономические и гуманитарные убытки. В то же время государство, в частности органы государственной власти й местного самоуправления, – уничтожение объектов культурного наследия, экологический ущерб, хищение природных ресурсов, гуманитарные расходы на поддержку пострадавшего населения, расходы на разминирование и очистку территорий.

Заметьте, что подача заявления не означает автоматического получения компенсации. Сначала его проверят на соответствие установленным требованиям и внесут в Реестр, а затем вместе с доказательствами передадут в специальную Компенсационную комиссию. Она будет рассматривать дело и определять возможный размер возмещения. В свою очередь создание компенсационного фонда, из которого в будущем будут осуществлять выплаты, станет завершающим этапом.

Полный перечень категорий и подача заявок доступны на портале Дия по ссылке. В частности, украинцы уже могут зафиксировать смерть или пропажу без вести близкого члена семьи, серьезные телесные повреждения, депортацию детей и взрослых, потерю жилья или частного предприятия, вынужденное перемещение и тому подобное.

Справка: RD4U – это первый этап международного механизма компенсаций за потери, нанесенные российской агрессией после 24 февраля 2022 года. Реестр со штаб-квартирой в Гааге создали в сотрудничестве с ЕС и еще 43 странами мира.

