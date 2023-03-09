Девальвация гривны: ожидать ли падения курса в этом году

Большинство аналитиков с осторожностью прогнозируют экономические показатели во время войны из-за неопределенности. По консенсус-прогнозу семи украинских и иностранных аналитических структур, в этом году официальный курс не опустится ниже 45 гривен.

Наиболее пессимистические прогнозы у Morgan Stanley, Dragon Capital и Sense Bank – 45 гривен и по 43 гривен соответственно. Однако большинство экспертов склоняются к более оптимистичным сценариям.

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Немногие ожидают резкой девальвации до конца года. Это очень положительный месседж: НБУ сохраняет полный контроль над ситуацией. То есть любое ослабление курса будет не результатом каких-либо обстоятельств или сюрпризов (как было в середине 2022 года), а взвешенным решением регулятора,

– констатирует глава департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

Как испытывают в руководстве НБУ, в ближайшее время менять политику фиксированного курса не планируется. В любом случае регулятор не планирует повышать фиксированный курс.

Нацбанк пока будет продолжать действовать в рамках политики фиксированного курса, которую регулятор придерживается с первого дня российского вторжения, сказал замглавы НБУ Николайчук. "Вместо этого мы стараемся далеко не отпускать розничный курс", – сказал он.

В поддержку фиксированного курса регулятор тратит валютные резервы. Однако благодаря ожидаемой международной поддержке в этом году такую политику смогут продолжить.

Как ожидают опрошенные аналитики, существенного падения валютных резервов не предвидится. Минимальный прогноз составляет 26,3 миллиарда долларов, максимальный – 33 миллиарда долларов, а консенсусное значение – 29,5 миллиарда долларов.

Курс доллара сегодня

Курс валют в банках

9 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 38,30 гривны (-10 копеек), а купить за 38,85 гривны (-5 копеек).

Наличное евро банки покупают за 40,20 гривны (-20 копеек), а продают в среднем за 40,91 гривны (-29 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,20 гривны (+18 копеек), а продают – за 38,75 гривны (-13 копеек).

Евро колеблется на уровне: покупка – 40,15 гривны (+12 копеек), а продажа – 40,72 гривны (-33 копейки).

Курс на черном рынке