"Взлетят" ли цены, что будет с валютой и энергетикой: прогноз экономиста на 2025 год

По состоянию на конец 2024 года фиксируется рост украинской экономики на уровне 4%. В то же время на следующий 2025 год прогнозируется рост экономики на уровне 4,3%.

Важным фактором является и то, что в 2025 году ожидают больше урожаев, в отличие от 2024 года, где был определенный спад, что сказалось на экономике. Будет ли значительное повышение цен на продукты, чего ждать на валютном рынке и как украинцам обезопасить себя финансово в следующем году – специально для 24 Канала спрогнозировал член Совета Нацбанка Украины и доктор экономических наук Василий Фурман.

Стоит внимания Налоги, цены и инфляция: какие основные изменения произошли в Украине за 2024 год

Чего ждать на валютном рынке в 2025 году

По вашему мнению, как будет меняться ситуация на валютном рынке в 2025 году? Какие здесь есть главные факторы?

Прежде всего если мы говорим о валютном рынке Украины, то сегодня в какой-то степени он является зеркальным отражением состояния нашей экономики.

Если мы говорим об экономике и в этом году, и в следующем году, то, по моему личному мнению, она будет развиваться примерно согласно базовому сценарию Национального банка Украины. Это прогноз Нацбанка на следующий год, согласно которому рост экономики в следующем году ожидается на уровне 4,3%. Это хороший показатель.

Инфляция на конец года у нас около 7%. Это тоже хороший показатель. Также важным показателем для украинской гривны являются золотовалютные резервы. Согласно прогнозу Национального банка, на конец следующего года наши золотовалютные резервы составят около 41 миллиарда долларов, то есть это также хороший показатель.

Если мы говорим, что сейчас у нас инфляция около 10%, то в следующем квартале, согласно прогнозу Нацбанка, она может незначительно увеличиваться и затем начнет до конца следующего года уменьшаться, как я перед этим отмечал, – до 7%.

Как раз борьба с инфляцией и ситуация на валютном рынке коррелируют, то есть должна быть стабильность на валютном рынке и тогда более быстрыми темпами будет уменьшаться инфляция, потому что разбалансировка инфляционных и девальвационных ожиданий не нужны Национальному банку Украины. Таким образом, я считаю, что ситуация на валютном рынке в дальнейшем будет стабильной и контролируемой.

Опять же, фиксированного курса точно не будет, но эти фундаментальные факторы, о которых я говорил, в целом положительно будут отображаться на стабильности валютного рынка.

Есть ли данные о том, как за 2024 год украинцы обращались с валютой – откладывали, тратили, вкладывали и т.д. Какая ориентировочная статистика относительно этого?

Действительно есть статистика. Я больше буду опираться на статистику банковской системы, и могу сказать, что украинцы доверяют банковской системе и украинской гривне. Например, если говорить за период с 24 февраля 2022 года, то остатки средств во всех валютах в банковской системе физических и юридических лиц увеличились на сумму почти 1 триллион. В то же время остатки средств физических лиц увеличились на около 8%, а юридических – на 6%. То есть в целом есть положительный тренд.

Благодаря тем реформам в банковском секторе, которые проводились до большой войны, начиная, пожалуй, еще с 2015 года и в дальнейшем продолжаются, банковская система является устойчивой, прибыльной и надежной. Кроме того, мы наблюдаем увеличение кредитования по различным направлениям, то есть это также положительный фактор.

Что будет с ценами

Сейчас в Украине цены значительно растут буквально на все. Мы понимаем, что в этом виноваты прежде всего россияне и российско-украинская война, но в НБУ заявляют, что нынешнее ускорение инфляции является временным, а факторы, которые это обусловили, медленно исчерпывают свое влияние. Что это означает простыми словами и на чем основываются такие выводы Нацбанка?

Смотрите, когда Нацбанк говорит об инфляции, то приводит прежде всего факторы, которые способствовали инфляции в этом году больше, чем в прошлом. Хотя, опять же, инфляция является умеренной и контролируемой. К этим факторам относятся:

низкие, по сравнению с прошлым годом, урожаи – чем меньше урожай, тем больше цены, потому что спрос не уменьшился;

война и ее влияние на цены;

рост средней заработной платы. По оценке Государственной службы статистики, за 10 месяцев она выросла более чем на 20%.

Также в связи с войной и тем, что враг разбомбил энергетическую инфраструктуру есть значительный спрос на энергооборудование. Например, летом после очередной атаки на энергетическую инфраструктуру мгновенно вырос спрос и цены на генераторы, инверторы и солнечные панели. Тогда уже Верховная Рада приняла соответствующие решения по уменьшению налогов, ведь если уменьшить налоги, то уменьшается и цена. В общем это все влияет сегодня на рост цен на сегодня.

Что касается агропромышленного сектора, то если в прошлом году урожай был меньше, обычно, как показывает экономические исследования – в последующие годы урожай является лучшим. Если же мы говорим об энергооборудовании, то многие уже закупили генераторы или инверторы, а значит в следующем году спрос будет уже меньше. Это положительно будет отражаться на ценах.

Каких цен ждать в 2025 году, если говорить о продуктах питания, лекарствах, топливе, то есть о том, что люди используют ежедневно?

Я буду опираться на прогноз Национального банка Украины, потому что по сравнению с другими прогнозами, которые я вижу, он – самый точный. Если мы говорим об инфляции, есть около 10% на следующий год. В первом квартале инфляция будет незначительно увеличиваться, потом развернет свой тренд и на конец года составит около 7%.

Когда делают прогнозы, расчет инфляции, то берется потребительская корзина товаров и услуг. Это более 330 различных групп товаров и услуг. Понятно, что каждый слой населения по-своему ощущает на себе инфляцию. Например, если брать цены в каком-то супермаркете, где продаются продовольственные товары, то там инфляция больше. В то же время в гипермаркете, где продаются строительные материалы, возможно, она и не такая большая. Однако мы говорим о средней инфляции, поэтому сейчас и выходят эти цифры, о которых я говорил.

Учитывая цены на продукты питания, например яйца или крупы, здесь цены очень волатильны (изменчивые – 24 Канал). Например, сейчас можем наблюдать, как значительно растут цены на яйца. Кстати, подобный тренд роста цен на яйца я помню в 2022 году. Затем, начиная где-то с весны 2023 года, цены начали значительно уменьшаться. Сейчас снова значительный рост, то есть были соответствующие факторы для такого роста.

Нацбанк не прогнозирует цен на конкретные товары, например яйца, крупы или сахар. Единственное, что могу сказать четко, – каких-то катаклизмов или значительного роста (цен – 24 Канал) у нас точно быть не может, потому что инфляция является умеренной, политика Национального банка является достаточно жесткой, если мы говорим о денежно-кредитной политике.

Вопрос инфляции или курса является одним из приоритетов в работе Центрального банка, потому что все связано. Если разбалансируется валютное инфляционное или девальвационное ожидание – это очень плохо, потому что люди не доверяют национальной валюте. Они начинают покупать доллар, другую иностранную валюту или товары длительного пользования.



В 2025 году не будет значительного роста цен / 24 Канал

Для Нацбанка это плохая история, поэтому он или любой другой центральный банк, когда проводит правильную денежно-кредитную политику, контролирует процессы. Сегодня мы наблюдаем то, что украинцы доверяют гривне. Остатки средств, если мы говорим о гривневых средствах в банковской системе, увеличиваются, то есть это плюс. К тому же есть нормальные прогнозы.

Сколько денег получим от партнеров

Есть еще один чрезвычайно важный фактор, кроме войны, который также влияет на все в нашей жизни – это международная финансовая помощь. Украина критически зависима от внешнего финансирования. Огромным плюсом для нашего государства в 2022 – 2024 годах, и уже есть прогноз на 2025 год, является то, что партнеры предоставляют нам соответствующий объем внешнего финансирования.

Если мы говорим, например, о 2024 году, то согласно прогнозу Нацбанка, Украина получает около 42 миллиардов долларов внешнего международного финансирования. В 2025 году, согласно прогнозу Нацбанка, Украина получит более 38 миллиардов долларов внешнего международного финансирования.

Это огромный плюс, ведь дает нам возможность, с одной стороны, надежно держать финансовый оборот, а с другой – это положительно отражается на валютном рынке, потому что он, в связи с войной, является разбалансированным – импорт значительно больше экспорта. Однако эту разбалансировку мы можем покрывать благодаря интервенции Нацбанка на валютном рынке, а золотовалютные резервы пополнять благодаря внешней международной финансовой помощи.

Золотовалютные резервы Национального банка будут на достаточно высоком уровне. Если брать прогноз Нацбанка на конец этого года, то золотовалютные резервы будут составлять около 43,6 миллиарда долларов. Это достаточно большая цифра.

Что будет с восстановлением энергетики

НБУ сообщил, что банки за июнь – ноябрь 2024 года получили заявки от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на сумму почти 67 миллиардов гривен и начали финансирование на более чем 8 миллиардов. Экономическая ситуация остается сложной. Насколько восстановление энергетической инфраструктуры в 2025 году будет устойчивой сферой?

Действительно, вопрос восстановления энергетической инфраструктуры – это приоритет и Национального банка, и Правительства, и высшего политического руководства нашего государства. У людей должны быть свет и тепло, и как бы враг не старался зиму превратить в своего "союзника", ему это все равно не удастся. Мы сегодня можем жить даже в условиях блэкаута.

Кстати, помню, когда в 2022 году Нацбанк сказал банковской системе, что мы должны работать при любых условиях и в условиях блэкаута. Были поставлены задачи, чтобы тысячи отделений по всей Украине могли работать в таких условиях. Сегодня практически каждое отделение банковской системы обеспечено альтернативными связью и энергетикой.

Что касается восстановления, то по инициативе Национального банка был подписан меморандум с банками по приоритетному кредитованию энергетической отрасли. Там есть разные программы – и с участием государственной программы, то есть льготное кредитование и без. Однако в любом случае учетная ставка кредитования составляет примерно 1%, в зависимости от банка. Это достаточно невысокие процентные ставки. Сегодня банки это направление ставят одним из приоритетных.

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Кстати, бизнес очень много делает сам в этом вопросе. Поскольку процесс, от момента заявления до момента, когда ты сможешь поставить установку, иногда занимает 1 – 2 года, то порой бизнес сам проплачивает 10% или 30% от стоимости этого оборудования, которое может изготавливаться 9 – 12 месяцев в какой-то европейской или другой стране. Затем уже ведет переговоры с банками по такому кредитованию.

С 1 июня по 1 ноября 2024 года банки получили около 3 тысяч заявок и около 70 миллиардов гривен, но эта цифра потенциально может быть даже больше по тем причинам, о которых я говорил. И бизнес, и банковская система, и население уже привыкли жить в условиях войны, в частности, без электроэнергии, и делаем максимум для того, чтобы работать.

Кстати, возьмем апрельский прогноз Национального банка Украины по росту экономики. Мы говорили, что в этом году экономика может плавно вырасти на 3%. Впрочем, если говорить по состоянию на сейчас, то Нацбанк сделал свой обновленный макропрогноз, буквально месяц назад, о росте экономики на уровне 4%. Одна из причин, почему макропрогноз все-таки улучшился, – это высокая адаптивность бизнеса и населения для работы в условиях войны, а также большая энергетическая независимость.

Три отрасли, которые удержали экономику в 2024 году

Статистика демонстрирует, что шок в экономике, связанный с началом полномасштабного вторжения в 2022 году, преодолели. В ряде важных аспектов в 2023 – 2024 годах отмечается даже положительная динамика. Благодаря чему удалось достичь таких показателей?

Последние данные Минэкономики – рост ВВП на 4,2% за 10 месяцев этого года. Драйверами роста являются 3 отрасли:

транспортная – развивается благодаря эффективной работе морского коридора. Это огромный плюс для нашего государства. Еще до полномасштабного вторжения украинский экспорт и импорт где-то на 70% зависел от моря, поэтому в первые дни войны враг пытался блокировать нам море. Был зерновой коридор, который не на полную мощность работал, а потом благодаря ВСУ удалось сделать морской коридор, который обеспечивает экономический рост нашего государства;

– развивается благодаря эффективной работе морского коридора. Это огромный плюс для нашего государства. Еще до полномасштабного вторжения украинский экспорт и импорт где-то на 70% зависел от моря, поэтому в первые дни войны враг пытался блокировать нам море. Был зерновой коридор, который не на полную мощность работал, а потом благодаря ВСУ удалось сделать морской коридор, который обеспечивает экономический рост нашего государства; перерабатывающая – развивается благодаря нашему оборонно-промышленному комплексу. Он, по моему мнению, и после войны будет одним из драйверов экономического роста нашего государства;

– развивается благодаря нашему оборонно-промышленному комплексу. Он, по моему мнению, и после войны будет одним из драйверов экономического роста нашего государства; строительная – развивается благодаря реализации различных государственных программ еВидновлення, еОселя и повышенного спроса на строительные работы.

Если мы говорим, например, о сельском хозяйстве, то в связи с тем, что меньшая урожайность в этом году, в этом случае есть незначительный спад. Однако, по прогнозу на следующий год, урожаев будет больше. Это говорит о том, что там будет также рост.

Кто наиболее активно поддерживает украинскую экономику

Какие страны или организации стали в 2024 году крупнейшими донорами непосредственно для нашей экономики, то есть для поддержки экономической ситуации?

Украина в условиях войны критически зависима от значительного финансирования. Мы благодарим наших партнеров за ту помощь, которую они осуществляют. Опять же, мы говорим о финансах, потому что оружие – это отдельный аспект, мы также за это благодарим.

Почти 2 года назад, когда подписывали программу сотрудничества с Международным валютным фондом, мы говорили, что это "зонтик", который дает нам возможность привлечь другое финансирование. Тогда мы говорили о финансировании на уровне около 117 миллиардов долларов на 4 года. Сейчас это финансирование, сотрудничество с МВФ, дает нам возможность привлекать средства, суммой более 150 миллиардов в течение 4 лет, то есть до 2027 года.

Какие страны сегодня нам помогают? Это основные партнеры – Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, международные финансовые организации – такие как МВФ, Всемирный банк. Есть много других стран, которые оказывают отдельную помощь, например Канада, Япония, Великобритания, Германия.

В этом году получим прогнозируемо около 42 миллиардов долларов от внешнего финансирования. Это при том, что еще год назад мы прогнозировали, что получим 38 миллиардов долларов. Тогда мы говорили о 2 ключевых рисках – факторе войны, ее неопределенности, а также о ритмичности и величине поступления внешней международной финансовой помощи.

Видим, что планово, потому что год еще не закончился, смогли получить вместо 38 миллиардов долларов 42 миллиарда долларов. Кстати, так же мы говорим о следующем году. Он для нас также очень важен в этом направлении. По прогнозам Нацбанка, мы также сможем получить 38 миллиардов долларов внешней международной финансовой помощи.

Надо отметить также, что когда мы получаем помощь, там есть разные программы. Например, есть меморандум сотрудничества с МВФ, программа с ЕС Ukraine Facility и другие программы с различными государствами. Однако там есть условия, структурные маяки. Эти условия направлены на то, чтобы мы принимали соответствующие реформы, иногда сложные.

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Сегодня Украина выполняет все условия, реформируется. Для нас это очень и очень важно, потому что должны в короткие сроки стать членом Евросоюза. Именно участие в ЕС даст нам возможность и шанс в течение одного поколения быстрыми темпами восстановить, возродить украинскую экономику, чтобы украинцы действительно были богатыми. Это то, о чем мечтали 100 – 200 лет назад наши с вами предки.

Сейчас война, отвоеванная независимость. Потом быстрые реформы, быстрое восстановление, будет рост. У нас есть шанс в течение одного поколения достичь того благосостояния, которое сегодня есть в восточноевропейских странах.

Как гарантировать себе экономическую стабильность в новом году

Какие у вас есть общие экономические советы для украинцев на 2025 год? Где экономить, где тратить, как поддержать государственную экономику и как поддержать себя в экономическом плане?

Есть сегодня такой популярный лозунг: "Воюй или работай". У украинцев сегодня другого варианта просто нет. Для украинской армии действительно очень необходимы средства. Те налоги, которые украинцы и бизнес платят сегодня в бюджет, на 100% расходуются на финансирование украинской армии, военно-промышленного комплекса, зарплат военнослужащих.

Внешняя международная финансовая помощь – это другие расходы: зарплаты бюджетникам, восстановление разрушенных больниц или инфраструктуры. Поэтому украинцам нужно работать, за нас никто другой не будет делать этого.

Ситуация – непростая, но нужно постоянно развиваться. Лично я уделяю очень много времени обучению, кроме того, что у меня есть работа. В сегодняшнем мире, если ты не учишься, сразу отстаешь.

Далее – быть готовым менять направления работы. Если вы считаете, что та работа, которую вы имеете, вас не удовлетворяет, пожалуйста, меняйте. Спрос на рабочую силу в Украине является очень значительным. Сегодня средняя заработная плата, например, по оценкам сайта Work.ua, где есть более 200 тысяч вакансий по всей территории Украины, на начало декабря 2024 года составляет 22 500 гривен.

Донатьте, потому что, кроме того, что государство тратит средства, украинская армия финансируется и благодаря донатам украинцев. Все мы сегодня также помогаем в этом.

Если мы говорим о тех украинцах, которые работают за рубежом, то у них есть большой опыт, который они получили, работая на предприятиях в Польше, в Германии, в других странах. Условно, когда закончится война, они могут возвращаться и этот опыт реализовывать уже здесь в различных сферах, где вы работали. И таким образом больше зарабатывать.

Кроме того, когда ты создаешь собственный бизнес, то несмотря на большие риски, больше зарабатываешь. У нас есть очень много различных государственных программ или в центре занятости, где вы можете брать донаты или кредитные программы. То есть банки сегодня являются такими советчиками, каким способом вы можете создавать бизнес. Используйте эти программы, не бойтесь, двигайтесь. Только тогда вы станете успешными, и понятно, что успешным будет наше государство.