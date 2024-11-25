На большие изменения надеяться не стоит: как увеличатся пенсии в 2025 году

В 2025 году состоится индексация пенсий. Однако, большинство пенсионеров не почувствуют весомых изменений, после повышения.

Как вырастут пенсии в следующем году

Мартовская индексация не предусматривает весомого увеличения выплат. Пенсии должны вырасти так, чтобы "догнать" рост потребительских цен, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Михаила Цимбалюка в эфире телемарафона.

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То есть, индексация должна лишь уменьшить влияние инфляции на выплаты пенсионеров.

Михаил Цимбалюк Заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Больше всего нас беспокоит уровень прожиточного минимума, потому что от этого зависит минимальная пенсия, которая, к сожалению, составит 2 300 гривен для почти 5 миллионов пенсионеров.

Цимбалюк уточняет, что сейчас в правительстве продолжаются обсуждения, относительно внедрения определенных мер для помощи пенсионерам. Речь идет о лицах, которые получают минимальную пенсию.