Газовые резервы и тарифы: стоит ли готовиться к повышению цен

Рост тарифов на газ всегда актуальный вопрос, который вызывает беспокойство среди потребителей. О том, изменятся ли тарифы на газ в ближайшее время, читайте далее.

Повлияет ли закачка газа в хранилища на тарифы

Как рассказал директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович, с апреля 2024 года в Украине закачивают газ в подземные газовые хранилища. И, по его словам, правительство, очевидно, сформирует резерв на этот год с учетом установленных задач по объемам накопления газа.

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Впрочем, пока повышение тарифов на газ не планируется. Правительство приняло решение, что до конца отопительного сезона, который продлится до 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей останутся неизменными.

Роман Ницович Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Представители "Нафтогаза" сообщили, что в хранилищах был даже определенный резерв. Очевидно, на нынешний год этот резерв будет сформирован с учетом тех задач по объемам накопления газа, которые поставило правительство. Также в компании декларируют, что продолжают выкупать газ у частных компаний и наращивают добычу. Очевидно, если у нас не сильно восстанавливается спрос, то значительная часть этого газа будет закачана.

Впрочем, эксперт энергетического рынка Андриан Прокип воздерживается от прогнозов на фоне продолжающихся боевых действий. В то же время по его словам, текущая динамика указывает на высокие шансы достижения целевого объема газа до ноября с минимальными объемами импорта.

Напомним! Украина прошлой зимой смогла обойтись без импортного топлива, используя исключительно газ собственной добычи.