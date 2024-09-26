Октябрь на пороге: стоит ли ожидать повышения тарифов

С 1 октября 2024 года тарифы на коммунальные услуги в Украине останутся в основном неизменными, хотя в отдельных небольших городах могут быть повышены цены на водоснабжение и водоотведение.

Какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 октября

С 1 июня в Украине повысились тарифы на электроэнергию, однако до апреля 2025 года новых повышений не ожидается. Стоимость электроэнергии сейчас составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Читайте также: Стоимость электроэнергии растет: ждет ли украинцев повышение тарифов

Однако с 1 октября 2024 года до 30 апреля 2025 года произойдут определенные изменения. Владельцы электрического отопления смогут пользоваться льготным тарифом на электроэнергию, который составит 2,64 гривны за киловатт-час.

Заметьте! Такой тариф будет действовать при условии, что потребление не превышает 2000 киловатт-часов в месяц.

Что будет с ценами на газ

С 1 октября тарифы на газ для большинства бытовых потребителей, которые получают газ от НАК "Нафтогаз Украины", останутся без изменений: цена и в дальнейшем будет составлять 7,96 гривны за кубометр. В то же время цены на газ для потребителей других 12 газоснабжающих компаний составят от 7,70 гривны до 9,99 гривны.

Заметьте! Неизменной цена будет оставаться до завершения отопительного сезона – 30 апреля 2025 года.

У кого изменится тариф на воду

В октябре тарифы на водоснабжение и водоотведение в крупных городах останутся без изменений. В то же время в малых населенных пунктах местные власти могут повышать цены на воду без согласования с регулятором, что может привести к росту стоимости для отдельных потребителей с 1 октября.

Обратите внимание! Стоит отметить, что во время действия военного положения и шесть месяцев после его завершения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на распределение газа, отопление и горячую воду.