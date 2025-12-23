Вырастут ли в Украине тарифы на воду: что решило правительство

Правительство обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг по отсрочке запланированных тарифных изменений. Речь идет об оплате водоснабжения и водоотведения.

Повысятся ли тарифы на воду в 2026 году?

Тарифы на воду для украинцев должны остаться без изменений. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко во вторник, 23 декабря.

По словам Свириденко, позиция правительства четкая – в условиях войны люди не должны испытывать дополнительного финансового давления.

В то же время необходимо найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг, в частности водоканалов, которые не должны оказаться в долгах.

Следующий шаг – правительство вместе с НКРЭКУ выработают совместное решение,

– сообщила премьер-министр.