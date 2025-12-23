Чи зростуть в Україні тарифи на воду: що вирішив уряд

Уряд звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо відтермінування запланованих тарифних змін. Йдеться про оплату водопостачання та водовідведення.

Чи зростуть тарифи на воду?

Тарифи на воду для українців мають залишитися без змін. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко у вівторок, 23 грудня.

За словами Свириденко, позиція уряду чітка – в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску.

Водночас необхідно знайти спільне рішення, що збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, зокрема водоканалів, які не мають опинитися в боргах.

Наступний крок – Уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення,

– повідомила прем'єр-міністерка.