Могут ли тарифы на воду вырасти в 2026 году?
Эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно в комментарии 24 Каналу рассказала, что вероятность повышения тарифов на воду для населения крупных городов в 2026 году существует, в частности в случае роста цен на электроэнергию.
Смотрите также До 1 декабря 2026 года: кто в Украине сможет покупать газ по льготной цене
Водоканалы крупных городов являются лицензиатами Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, поэтому именно НКРЭКУ устанавливает для них тарифы на водоснабжение и водоотвод.
Вероятность 50 на 50. Когда в последний раз пытались повысить тарифы, это вызвало общественное недовольство и решение отменили, Кабмин вмешался. Исходим из того, будет ли расти цена на свет. Если все-таки пойдут на этот шаг и повысят тарифы для бытовых потребителей, тогда, я думаю, в 2026-м году в экономическом обосновании, которое водоканалы подадут в НКРЭКУ, уже будут попытки повысить.
В комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин рассказал, что перспективы роста коммунальных тарифов в 2026 году есть, однако в то же время возникает вопрос о способности населения платить по ним.
Наверное, мы увидим летом 2026 года рост цен как минимум на электроэнергию для населения. Но все равно будет оставаться разница между фактической ценой и государственно регулируемой. Рыночную стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в первую очередь на электрическую энергию и газ, население не потянет. Надо понимать, что право на субсидии ограничено: не все имеют и не в полном объеме.
По данным НКРЭКУ, расходы на электроэнергию для централизованного водоснабжения крупных городов являются значительными и составляют в среднем около трети в структуре производственной себестоимости.
К примеру, около 18% – в тарифе Днепрводоканала, 42% – Львовводоканала, 48% – Харьковводоканала, 29% – Киевводоканала. Значительную долю электроэнергия занимает и в расходах на водоотвод.
Почему в некоторых общинах повышают тарифы на воду?
Тарифы предприятий, которые предоставляют услуги по водоснабжению и водоотводу в Украине, могут устанавливать НКРЭКУ и местные власти. Крупные водоканалы являются лицензиатами Нацрегулятора и подчинены ему, тогда как меньшие – местным советам.
На время военного положения и шесть месяцев после его прекращения в Украине действует запрет на повышение тарифов на поставку горячей воды для населения.
Холодное водоснабжение не подпадает под мораторий, однако для 38 подчиненных НКРЭКУ предприятий тариф для населения планируют оставить неизменным с 1 января 2026 года. Об этом говорится в проектах постановлений, которые рассмотрели 2 декабря на заседании Нацкомиссии.
Напомним! Летом 2023 года НКРЭКУ приняло решение повысить цены на холодную воду. Средневзвешенное рост тарифов должен был составить 32%. Однако вскоре после критических высказываний со стороны президента и премьер-министра Украины решение отменили.
Сейчас рост цен на воду возможен в небольших общинах, где местные власти регулируют тарифы для предприятия, которые занимаются водоснабжением и водоотводом.
Чем оборачивается политика замораживания тарифов для водоканалов?
Зафиксированные несколько лет назад тарифы на воду не покрывают реальных затрат предприятий на предоставление услуги, которые постоянно растут. Из-за этого водоканалы накапливают долги, в частности за электроэнергию.
Предложенный для покрытия разницы в тарифах механизм с направлением 4% НДФЛ общинам, за счет которого должны были компенсировать недостаток, на практике сработал не везде.
Кроме того, ситуацию обостряет и рост задолженности со стороны населения. По данным "Опендатабота", по состоянию на начало ноября в структуре новых долгов за коммунальные услуги за 2025 год 18% составляет водоснабжение.
Есть огромные вопросы по разнице в тарифах. Растет очень серьезно задолженность за коммунальные услуги: она достигла безумного уровня. Все это говорит об огромном отрыве фактической цены на услуги и той, что мы имеем сейчас,
– говорит экономист Олег Пендзин.
Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно замечает, что украинские города стоят перед проблемой устаревшего жилого фонда и коммуникаций. Недостаток же средств ограничил возможности водоканалов и предприятий теплоэнерго модернизировать оборудование и изношенные сети.
До полномасштабного вторжения они имели грандиозные планы комплексной замены сначала определенных участков, а потом и всех сетей, потому что срок их эксплуатации вышел. Сейчас они реагируют лишь точечно, мотивируя это нехваткой средств. Есть большая задолженность за жилищно-коммунальные услуги, из-за чего у них нет денег на то, чтобы планы комплексной замены и модернизации сетей воплощать в жизнь,
– говорит Кристина Ненно.
В 2022 году взыскание долгов за коммунальные услуги запретили, однако в 2023 году эту возможность вернули с исключениями для временно оккупированных территорий Украины. По словам эксперта Кристины Ненно, сейчас поставщики услуг активно работают с должниками и через суды взимают неуплаченные средства.
Важно! В случае необходимости получить субсидию на оплату коммунальных услуг можно, обратившись в Центр предоставления административных услуг.
Где вырастут тарифы на поставку и отвод воды в 2026 году?
В 2025 году ряд общин Украины анонсировали рост тарифов на холодную воду для своих жителей.
- В январе подорожает вода в Куликовской общине в Черниговской области. Централизованное водоснабжение для всех категорий потребителей будет стоить 38,24 гривны за кубометр (ранее – 35,26 гривны), а водоотведение для населения – 75 гривен (до этого – 65 гривен).
- Новые тарифы на воду с 1 января 2026 года будут действовать в городе Буск во Львовской области. Централизованное водоснабжение для населения вырастет в цене с 50,76 гривны за кубометр до 56,92 гривны, а водоотведение – с 26,52 до 27,38 гривны за кубометр.
- Повышение тарифов с нового года утвердили также в Дубно в Ровенской области. Централизованное водоснабжение подорожает до 34,63 гривны за кубометр (до подъема – 28,21 гривны), а водоотведение будет стоить 42,11 гривны за кубометр (ранее – 31,52 гривны).
- Решение об изменении тарифов на воду для населения с января 2026 года приняла Козелецкая община в Черниговской области. Цена на централизованное водоснабжение для жителей составит 33,3 гривны за кубометр (+3,60 гривны), а водоотведение – 90,3 гривны за кубометр (-9,96 гривны)
- В Острожской общине в Ровенской области повышение тарифов осуществляют в два этапа. С 1 ноября 2025 года водоснабжение стоит 35,57 гривны за кубометр (предыдущая стоимость – 31,19 гривны), а водоотведение – 61,45 гривны за кубометр (ранее – 51,73 гривны). С 1 января цена вырастет до 36,42 гривны и 63,30 гривны за кубометр соответственно.
О намерениях увеличить тарифы на воду в 2026 году для населения сообщили также:
- Канев;
- Владимир;
- Феодосиевская община;
- Белгород-Днестровский;
- Городенка;
- Дергачи;
- Костополь;
- Богачево;
- Яготинская община;
- Коломыя;
- Городня;
- Конотоп;
- Жмеринка.
Сколько за воду платят жители крупных городов Украины?
Для жителей крупных городов Украины, услуги которым предоставляют водоканалы-лицензиаты НКРЭКУ, тарифы на воду не меняются с 2022 года.
- Киев: водоснабжение для населения стоит 16,16 гривны за кубометр, водоотведение – 14,22 гривны за кубометр;
- Харьков: водоснабжение – 16,03 гривны за кубометр, водоотведение – 8,48 гривны за кубометр;
- Днепр: водоснабжение – 13,41 гривны за кубометр, водоотведение – 12,69 гривны за кубометр;
- Львов: водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотведение – 8,59 гривны за кубометр;
- Одесса: водоснабжение – 17,91 гривны, водоотведение – 17,24 гривны.
- Запорожье: водоснабжение – 25,04 гривны за кубометр, водоотведение – 40,51 гривны за кубометр;
- Кривой Рог: водоснабжение – 15,97 гривны за кубометр, водоотведение – 15,39 гривны за кубометр.