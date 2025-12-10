Могут ли тарифы на воду вырасти в 2026 году?

Эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно в комментарии 24 Каналу рассказала, что вероятность повышения тарифов на воду для населения крупных городов в 2026 году существует, в частности в случае роста цен на электроэнергию.

Водоканалы крупных городов являются лицензиатами Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, поэтому именно НКРЭКУ устанавливает для них тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Вероятность 50 на 50. Когда в последний раз пытались повысить тарифы, это вызвало общественное недовольство и решение отменили, Кабмин вмешался. Исходим из того, будет ли расти цена на свет. Если все-таки пойдут на этот шаг и повысят тарифы для бытовых потребителей, тогда, я думаю, в 2026-м году в экономическом обосновании, которое водоканалы подадут в НКРЭКУ, уже будут попытки повысить.

В комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин рассказал, что перспективы роста коммунальных тарифов в 2026 году есть, однако в то же время возникает вопрос о способности населения платить по ним.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Наверное, мы увидим летом 2026 года рост цен как минимум на электроэнергию для населения. Но все равно будет оставаться разница между фактической ценой и государственно регулируемой. Рыночную стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в первую очередь на электрическую энергию и газ, население не потянет. Надо понимать, что право на субсидии ограничено: не все имеют и не в полном объеме.

По данным НКРЭКУ, расходы на электроэнергию для централизованного водоснабжения крупных городов являются значительными и составляют в среднем около трети в структуре производственной себестоимости.

К примеру, около 18% – в тарифе Днепрводоканала, 42% – Львовводоканала, 48% – Харьковводоканала, 29% – Киевводоканала. Значительную долю электроэнергия занимает и в расходах на водоотвод.

Почему в некоторых общинах повышают тарифы на воду?

Тарифы предприятий, которые предоставляют услуги по водоснабжению и водоотводу в Украине, могут устанавливать НКРЭКУ и местные власти. Крупные водоканалы являются лицензиатами Нацрегулятора и подчинены ему, тогда как меньшие – местным советам.

На время военного положения и шесть месяцев после его прекращения в Украине действует запрет на повышение тарифов на поставку горячей воды для населения.

Холодное водоснабжение не подпадает под мораторий, однако для 38 подчиненных НКРЭКУ предприятий тариф для населения планируют оставить неизменным с 1 января 2026 года. Об этом говорится в проектах постановлений, которые рассмотрели 2 декабря на заседании Нацкомиссии.

Напомним! Летом 2023 года НКРЭКУ приняло решение повысить цены на холодную воду. Средневзвешенное рост тарифов должен был составить 32%. Однако вскоре после критических высказываний со стороны президента и премьер-министра Украины решение отменили.

Сейчас рост цен на воду возможен в небольших общинах, где местные власти регулируют тарифы для предприятия, которые занимаются водоснабжением и водоотводом.

Чем оборачивается политика замораживания тарифов для водоканалов?

Зафиксированные несколько лет назад тарифы на воду не покрывают реальных затрат предприятий на предоставление услуги, которые постоянно растут. Из-за этого водоканалы накапливают долги, в частности за электроэнергию.

Предложенный для покрытия разницы в тарифах механизм с направлением 4% НДФЛ общинам, за счет которого должны были компенсировать недостаток, на практике сработал не везде.

Кроме того, ситуацию обостряет и рост задолженности со стороны населения. По данным "Опендатабота", по состоянию на начало ноября в структуре новых долгов за коммунальные услуги за 2025 год 18% составляет водоснабжение.

Есть огромные вопросы по разнице в тарифах. Растет очень серьезно задолженность за коммунальные услуги: она достигла безумного уровня. Все это говорит об огромном отрыве фактической цены на услуги и той, что мы имеем сейчас,

– говорит экономист Олег Пендзин.

Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно замечает, что украинские города стоят перед проблемой устаревшего жилого фонда и коммуникаций. Недостаток же средств ограничил возможности водоканалов и предприятий теплоэнерго модернизировать оборудование и изношенные сети.

До полномасштабного вторжения они имели грандиозные планы комплексной замены сначала определенных участков, а потом и всех сетей, потому что срок их эксплуатации вышел. Сейчас они реагируют лишь точечно, мотивируя это нехваткой средств. Есть большая задолженность за жилищно-коммунальные услуги, из-за чего у них нет денег на то, чтобы планы комплексной замены и модернизации сетей воплощать в жизнь,

– говорит Кристина Ненно.

В 2022 году взыскание долгов за коммунальные услуги запретили, однако в 2023 году эту возможность вернули с исключениями для временно оккупированных территорий Украины. По словам эксперта Кристины Ненно, сейчас поставщики услуг активно работают с должниками и через суды взимают неуплаченные средства.

Важно! В случае необходимости получить субсидию на оплату коммунальных услуг можно, обратившись в Центр предоставления административных услуг.

Где вырастут тарифы на поставку и отвод воды в 2026 году?

В 2025 году ряд общин Украины анонсировали рост тарифов на холодную воду для своих жителей.

В январе подорожает вода в Куликовской общине в Черниговской области. Централизованное водоснабжение для всех категорий потребителей будет стоить 38,24 гривны за кубометр (ранее – 35,26 гривны), а водоотведение для населения – 75 гривен (до этого – 65 гривен).

в Черниговской области. Централизованное водоснабжение для всех категорий потребителей будет стоить 38,24 гривны за кубометр (ранее – 35,26 гривны), а водоотведение для населения – 75 гривен (до этого – 65 гривен). Новые тарифы на воду с 1 января 2026 года будут действовать в городе Буск во Львовской области. Централизованное водоснабжение для населения вырастет в цене с 50,76 гривны за кубометр до 56,92 гривны, а водоотведение – с 26,52 до 27,38 гривны за кубометр.

во Львовской области. Централизованное водоснабжение для населения вырастет в цене с 50,76 гривны за кубометр до 56,92 гривны, а водоотведение – с 26,52 до 27,38 гривны за кубометр. Повышение тарифов с нового года утвердили также в Дубно в Ровенской области. Централизованное водоснабжение подорожает до 34,63 гривны за кубометр (до подъема – 28,21 гривны), а водоотведение будет стоить 42,11 гривны за кубометр (ранее – 31,52 гривны).

в Ровенской области. Централизованное водоснабжение подорожает до 34,63 гривны за кубометр (до подъема – 28,21 гривны), а водоотведение будет стоить 42,11 гривны за кубометр (ранее – 31,52 гривны). Решение об изменении тарифов на воду для населения с января 2026 года приняла Козелецкая община в Черниговской области. Цена на централизованное водоснабжение для жителей составит 33,3 гривны за кубометр (+3,60 гривны), а водоотведение – 90,3 гривны за кубометр (-9,96 гривны)

в Черниговской области. Цена на централизованное водоснабжение для жителей составит 33,3 гривны за кубометр (+3,60 гривны), а водоотведение – 90,3 гривны за кубометр (-9,96 гривны) В Острожской общине в Ровенской области повышение тарифов осуществляют в два этапа. С 1 ноября 2025 года водоснабжение стоит 35,57 гривны за кубометр (предыдущая стоимость – 31,19 гривны), а водоотведение – 61,45 гривны за кубометр (ранее – 51,73 гривны). С 1 января цена вырастет до 36,42 гривны и 63,30 гривны за кубометр соответственно.

О намерениях увеличить тарифы на воду в 2026 году для населения сообщили также:

Канев;

Владимир;

Феодосиевская община;

Белгород-Днестровский;

Городенка;

Дергачи;

Костополь;

Богачево;

Яготинская община;

Коломыя;

Городня;

Конотоп;

Жмеринка.

Сколько за воду платят жители крупных городов Украины?

Для жителей крупных городов Украины, услуги которым предоставляют водоканалы-лицензиаты НКРЭКУ, тарифы на воду не меняются с 2022 года.