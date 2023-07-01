Для каких предприятий повысили тарифы

Национальная комиссия утвердила новые тарифы на воду для 34 компаний, в том числе Киевводоканала и других водоканалов областных центров. Повышение объясняют ростом цен на электроэнергию, что и обусловило пересмотр тарифов.

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Таким образом, средневзвешенный рост тарифов на холодную воду и водоотвод составляет 32%. В то же время, по словам Артема Чумака, директора департамента НКРЭКУ, некоторые водоканалы ощутят рост несколько выше среднего. Им будут повышать тарифы в два этапа:

на период с 1 июля по 31 августа 2023;

с 1 сентября 2023 года.

Соответственно, для 12 предприятий произойдет повышение в два этапа. Это Винницаоблводоканал, Житомирводоканал, Новомосковск водоканал, Днепр-Западный Донбасс, Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, Днепр-Кировоград, Дрогобычводоканал, Тернопольводоканал, Черкассыводоканал, Черниговводоканал, Броварытепловодоен.

Как изменится платежка

Для среднестатистической семьи сумма в платежках за воду вырастет примерно на 60 грн.

Это не слишком высокая цифра, но так мы обеспечим должную работу водоканалов и наличие воды в кране надлежащего качества.

– говорит член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.

Обратите внимание, что потребители, получающие субсидию, такое повышение почти не ощутят.

В Киевводоканале обнародовали новые тарифы. На централизованное водоснабжение – до 22,88 гривны за кубометр (с НДС), на централизованный водоотвод – до 18,25 гривны за кубометр (с НДС). Без НДС цены составляют 19,07 и 15,21 гривны соответственно.

Львовводоканал: водоснабжение – 16,39 гривны за кубометр (без НДС), водоотвод – 8,51 гривны (без НДС).

Днепроводоканал: водоснабжение – 20,02 гривны (без НДС), водоотвод – 13,87 гривны (без НДС).

В то же время для предприятий, которым будут повышать в два этапа, цены будут выше. Просмотреть их вы можете за ссылкой.