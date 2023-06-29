Как изменились тарифы на воду
В июне НКРЭКУ подняли стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода в 35 водоканалах по всей Украине. А с первого июля для потребителей начнут поступать новые платежки.
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Стоимость воды в каждом регионе отличается по ряду причин, например:
- объемов потребления;
- количества потребителей конкретного водоканала;
- особенностей предоставления услуг.
Что с ценами на электроэнергию
С начала июня для украинцев установили единый тариф на электроэнергию, независимо от потребленных киловатт – 2,64 гривны. Также возросла цена распределения света, на 25 – 50%.
Однако стоимость подняли не всем. Таким образом, клиентам компаний, входящих в подсанкционную группу VS Energy, тариф на электроэнергию поднимут только в июле, так что будут платить по новым платежам они в августе. К ним относятся:
- "Житопроизводительэнерго";
- ЧАО "Кировоградоблэнерго";
- ЧАО "Ровнооблэнерго";
- АО "Черновцыоблэнерго";
- АО "Херсоноблэнерго".
Изменится ли стоимость газа
Стоимость газа у всех поставщиков ресурса не изменится до 1 мая 2024 года. Например, клиенты "Нафтогаза" будут платить - 7,96 гривны за кубометр газа. У других компаний цены следующие: