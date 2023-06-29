Як змінилися тарифи на воду

У червні НКРЕКП підняли вартість централізованого водопостачання та водовідведення у 35 водоканалах по усій Україні. А уже з першого липня для споживачів почнуть надходити нові платіжки.

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Нагадаємо! Для Херсонської, Харківської та Миколаївської областей вартість води не змінилася.

Вартість води у кожному регіоні відрізняється через ряд причин, наприклад:

обсягів споживання;

кількості споживачів конкретного водоканалу;

особливостей надання послуг.

Зверніть увагу! На інфографіці наведені ціни лише у обласних водоканалах, якщо ви не знайшли свого, тоді нову вартість можна глянути за цим посиланням.

Що з цінами на електроенергію

З початку червня для українців встановили єдиний тариф на електроенергію, незалежно від спожитих кіловатів – 2,64 гривні. Також зросла вартість розподілу світла, на 25 – 50%.

Проте вартість підняли не усім. Таким чином клієнтам компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy, тариф на електроенергію піднімуть лише у липні, тож платитимуть за новими платіжками вони у серпні. До них належать:

"Житомиробленерго";

ПРАТ "Кіровоградобленерго";

ПРАТ "Рівнеобленерго";

АТ "Чернівціобленерго";

АТ "Херсонобленерго".

Нагадаємо! Для прифронтових територій вартість світла не змінилася.

Чи зміниться вартість газу

Вартість газу в усіх постачальників ресурсу не змінюватиметься до 1 травня 2024 року. Наприклад клієнти "Нафтогазу" платитимуть – 7,96 гривні за кубометр газу. У інших компаній ціни наступні: