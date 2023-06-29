Як змінилися тарифи на воду
У червні НКРЕКП підняли вартість централізованого водопостачання та водовідведення у 35 водоканалах по усій Україні. А уже з першого липня для споживачів почнуть надходити нові платіжки.
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Вартість води у кожному регіоні відрізняється через ряд причин, наприклад:
- обсягів споживання;
- кількості споживачів конкретного водоканалу;
- особливостей надання послуг.
Що з цінами на електроенергію
З початку червня для українців встановили єдиний тариф на електроенергію, незалежно від спожитих кіловатів – 2,64 гривні. Також зросла вартість розподілу світла, на 25 – 50%.
Проте вартість підняли не усім. Таким чином клієнтам компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy, тариф на електроенергію піднімуть лише у липні, тож платитимуть за новими платіжками вони у серпні. До них належать:
- "Житомиробленерго";
- ПРАТ "Кіровоградобленерго";
- ПРАТ "Рівнеобленерго";
- АТ "Чернівціобленерго";
- АТ "Херсонобленерго".
Чи зміниться вартість газу
Вартість газу в усіх постачальників ресурсу не змінюватиметься до 1 травня 2024 року. Наприклад клієнти "Нафтогазу" платитимуть – 7,96 гривні за кубометр газу. У інших компаній ціни наступні: