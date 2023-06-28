Як піднімуться ціни на світло для бізнесу

Про те, що в Україні підвищуватимуть тарифи на електроенергію, говорять вже давно. Перш за все це потрібно для відновлення енергосистеми країни, яка була пошкоджена масовими ракетними атаками.

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Відповідно до цього нещодавно Нацкомісія переглянула для бізнесу граничні ціни на світло. Відтак нові тарифи почнуть діяти з 1 липня 2023 року.

Зверніть увагу! Підвищення максимальних тарифів становитиме 40 – 80% залежно від часу доби.

Ціни на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку:

для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) – 3 000 гривень за мегават-годину (зараз ще 2 000 гривень за мегават-годину);

(зараз ще 2 000 гривень за мегават-годину); для "середніх" годин з 07:00 до 19:00 – 5 600 гривень (зараз 4 000 гривень);

(зараз 4 000 гривень); для годин максимального навантаження (з 19:00 до 23:00) – 7 200 гривень.

Відтак мінімальна гранична ціна – 10 гривень за мегават-годину.

Для ринку, що балансує: максимальна гранична ціна – 125% від ціни ринку на добу наперед, а мінімальна гранична ціна – 0,01 гривні за мегават-годину.

Додамо, що у ціну за тариф на світло для бізнесу входить крім ринкової ціни, ще й тарифи операторів системи передачі розподілу. Відтак кінцевий тариф може бути ще більшим і відрізнятися залежно від регіону країни.

Скільки платять побутові споживачі

У червні для українців підвищили єдиний тариф на світло. Тепер він становить 2,64 гривні за кіловат. Відтак у липні очікується, що платіжка може прийти орієнтовно на 250 гривень більшою

Нагадуємо, що раніше їх було два і вони залежали від спожитої кількості світла: 1,44 гривні – до 250 кіловатів щомісяця, 1,68 гривні – понад 250 кіловатів щомісяця.

Крім цього, зросла ще й вартість розподілу електроенергії – на 25 – 50%, але не для усіх операторів.