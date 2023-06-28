Как поднимутся цены на свет для бизнеса

О том, что в Украине будут повышать тарифы на электроэнергию, говорят уже давно. Прежде всего, это нужно для восстановления энергосистемы страны, которая была повреждена массовыми ракетными атаками.

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Согласно этому, недавно Нацкомиссия пересмотрела для бизнеса предельные цены на свет. Следовательно, новые тарифы начнут действовать с 1 июля 2023 года.

Обратите внимание! Повышение максимальных тарифов будет составлять 40 – 80% в зависимости от времени суток.

Цены на рынке в сутки вперед и внутрисуточном рынке:

для часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) – 3 000 гривен за мегаватт-час (сейчас еще 2 000 гривен за мегаватт-час);

(сейчас еще 2 000 гривен за мегаватт-час); для "средних" часов с 07:00 до 19:00 – 5 600 гривен (сейчас 4 000 гривен);

(сейчас 4 000 гривен); для часов максимальной нагрузки (с 19:00 до 23:00) – 7 200 гривен.

Следовательно, минимальная предельная цена – 10 гривен за мегаватт-час.

Для балансирующего рынка: максимальная предельная цена – 125% от цены рынка в сутки вперед, а минимальная предельная цена – 0,01 гривны за мегаватт-час.

Добавим, что в цену за тариф на свет для бизнеса входит помимо рыночной цены, также тарифы операторов системы передачи распределения. Следовательно, конечный тариф может быть еще больше и отличаться в зависимости от региона страны.

Сколько платят бытовые потребители

В июне для украинцев повысили единый тариф на свет. Теперь он составляет 2,64 гривны за киловатт. Следовательно, в июле ожидается, что платежка может прийти ориентировочно на 250 гривен больше.

Напоминаем, что раньше их было два, и они зависели от потребленного количества света: 1,44 гривны – до 250 киловатт ежемесячно, 1,68 гривны – более 250 киловатт ежемесячно.

Кроме того, возросла еще и стоимость распределения электроэнергии – на 25 – 50%, но не для всех операторов.