Размер социальной помощи в Украине вырастет: кому будут платить больше

В новом бюджете заложен рост прожиточного минимума. Социальные выплаты привязаны к этому показателю, поэтому следует ожидать, что они тоже вырастут.

Рост социальных выплат в Украине

В 2024 году прожиточный минимум должен составить 2920 гривен. Вместе с ним должны вырасти социальные выплаты.

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Декретная помощь для женщин, которые не работают и не являются ФЛП, составит 757 гривен. Что касается детей, над которыми установлена опека, то выплаты будут следующие:

до 6 лет – 6407,5 грн (8970,5 грн, если ребенок с инвалидностью);

от 6 до 18 лет – 7990 гривен (11186 гривен, если ребенок с инвалидностью).

Лицам, которые ухаживают за больным ребенком, будут платить 5126 и 6392 до и после 6-летнего возраста ребенка соответственно. Максимальный размер пособия тем, кто проживает с человеком, имеющим инвалидность I или II группы, не может превышать прожиточный минимум и составит 2920 гривен.

Если прожиточный минимум снова вырастет, социальные службы перечислят размер пособия автоматически, без подачи заявлений.

Также несколько возрастет размер пособия для малообеспеченных семей. Лицам, имеющим инвалидность с детства, и лицам с инвалидностью, будут предоставлять выплаты в размере от 70% до 100% прожиточного минимума. Надбавки за уход за лицом с инвалидностью колеблются от 50% до 200% прожиточного минимума, в зависимости от категории инвалидности.