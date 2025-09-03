Национальный банк Украины начал масштабную оптимизацию наличного обращения. Еще началось еще в 2018 году.

Какие деньги вывели из обращения в Украине?

Таким образом НБУ хочет сделать расчеты более удобными и сократить расходы на печать и обслуживание наличности, пишет 24 Канал.

За это время были изъяты из обращения:

мелкие монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек; банкноты номиналом 1 – 200 гривен образцов до 2003 года и банкноты 1 – 500 гривен 2003–2007 годов.

Также известно о следующих изменениях:

купюры низких номиналов (1, 2, 5, 10 гривен) заменили на монеты аналогичных номиналов, (они служат в 10 раз дольше); напечатали банкноту самого высокого номинала – 1 000 гривен; обновлен дизайн и защита купюр нового поколения.

К тому же в течение 2024 – 2025 годов были модифицированы банкноты номиналами 20, 50, 500 и 1000 гривен. На них добавили лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"

Однако подобная надпись появится еще и в последующие годы. Ее планируют сделать на купюрах в 100 и 200 гривен.

Обратите внимание! В 2025 году Национальный банк также активно обсуждает возможность постепенного изъятия монеты 10 копеек.

Что известно об изъятии монеты в 10 копеек?