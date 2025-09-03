Вы их больше не найдете: какие деньги вывели из обращения в Украине
- Национальный банк Украины вывел из обращения определенные банкноты и планирует постепенно изъять монету 10 копеек.
- Банкноты номиналами 20, 50, 500 и 1000 гривен были модифицированы, добавлен лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".
Национальный банк Украины начал масштабную оптимизацию наличного обращения. Еще началось еще в 2018 году.
Какие деньги вывели из обращения в Украине?
Таким образом НБУ хочет сделать расчеты более удобными и сократить расходы на печать и обслуживание наличности, пишет 24 Канал.
За это время были изъяты из обращения:
- мелкие монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек;
- банкноты номиналом 1 – 200 гривен образцов до 2003 года и банкноты 1 – 500 гривен 2003–2007 годов.
Также известно о следующих изменениях:
- купюры низких номиналов (1, 2, 5, 10 гривен) заменили на монеты аналогичных номиналов, (они служат в 10 раз дольше);
- напечатали банкноту самого высокого номинала – 1 000 гривен;
- обновлен дизайн и защита купюр нового поколения.
К тому же в течение 2024 – 2025 годов были модифицированы банкноты номиналами 20, 50, 500 и 1000 гривен. На них добавили лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"
Однако подобная надпись появится еще и в последующие годы. Ее планируют сделать на купюрах в 100 и 200 гривен.
Обратите внимание! В 2025 году Национальный банк также активно обсуждает возможность постепенного изъятия монеты 10 копеек.
Что известно об изъятии монеты в 10 копеек?
- В Украине хотят изъять монету в 10 копеек. Процесс может начаться с 1 октября 2025 года.
- В случае одобрения в стране прекратят чеканку 10 копеек. Но они будут оставаться законным платежным средством.