Які гроші вивели з обігу в Україні?

Таким чином НБУ хоче зробити розрахунки зручнішими та скоротити витрати на друк і обслуговування готівки, пише 24 Канал.

За цей час були вилучені з обігу:

дрібні монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок; банкноти номіналом 1 – 200 гривень зразків до 2003 року та банкноти 1 – 500 гривень 2003–2007 років.

Також відомо про такі зміни:

купюри низьких номіналів (1, 2, 5, 10 гривень) замінили на монети аналогічних номіналів, (вони служать у 10 разів довше); надрукували банкноту найвищого номіналу – 1 000 гривень; оновлено дизайн та захист купюр нового покоління.

До того ж протягом 2024 – 2025 років було модифіковано банкноти номіналами 20, 50, 500 та 1000 гривень. На них додали гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!"

Однак подібний напис з'явиться ще й у наступних роках. Його планують зробити на купюрах у 100 і 200 гривень.

Зверніть увагу! У 2025 році Національний банк також активно обговорює можливість поступового вилучення монети 10 копійок.

Що відомо про вилучення монети у 10 копійок?