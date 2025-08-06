Нацбанк продолжил внедрение стимулирующей валютной либерализации. В частности одним из пунктов является разрешение (частичное) на вывод валюты.

При каких условиях Нацбанк разрешил частично выводить валюту из Украины?

Однако только при условии донатов 50% от суммы на ВСУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный банк Украины.

Читайте также НБУ выпустил новую монету, посвященную гончарству: где можно приобрести

Как отметили в НБУ, расширяется перечень операций, которые юридические лица-резиденты могут осуществлять сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита. Так к ним будет добавлена репатриация дивидендов.

Напомним, что, начав реализацию стимулирующей либерализации в мае 2025 года, НБУ определил, что инвестиционный лимит равен сумме средств, привлеченных с 12 мая 2025 года в уставный капитал предприятия от иностранных инвесторов из-за рубежа в иностранной валюте,

– отметили в Нацбанке.

Кроме того, будут предоставлены стимулы бизнесу, что поддерживает Вооруженные Силы Украины. Национальный банк позволит юридическим лицам-резидентам осуществлять ряд трансграничных переводов сверх установленных ограничений в пределах суммы. Он должен быть эквивалентной объемам перечисленных ими средств с 7 августа 2025 года в национальной или иностранной валюте на специальный счет НБУ для сбора средств на поддержку ВСУ.

Переводы могут осуществляться исключительно за счет собственной валюты бизнеса для таких целей:

проведение резидентом расчетов за импорт товаров, поставка которых была осуществлена до 23 февраля 2021 года;

возврата нерезиденту предварительной оплаты, полученной резидентом на его текущий счет в банке в Украине до 23 февраля 2022 года по заключенному с нерезидентом договору купли-продажи товара (по операциям, по которым не состоялась или частично состоялась поставка товара из Украины);

выполнение обязательств по кредиту, полученному до 20 июня 2023 года от нерезидента по заключенному между ними кредитному договору;

финансирование резидентом расходов на содержание его филиалов, представительств и других обособленных подразделений без создания юридического лица за рубежом;

репатриация дивидендов в пользу нерезидента по корпоративным правам или акциям.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Нацбанк знает, что украинский бизнес донатит Вооруженным Силам Украины. И значительная часть донатов – через специальный счет в НБУ, средствами с которого распоряжаются Силы обороны.

Поэтому решили создать дополнительные возможности для таких компаний – позволили осуществлять отдельные трансграничные переводы сверх ограничения в пределах суммы средств, перечисленных с 7 августа 2025 года на специальный счет НБУ для сбора средств на поддержку ВСУ,

– написал Пышный.

Важно! Также НБУ ввел другие изменения: бизнес сможет репатриировать дивиденды за 2023 год, расширяются возможности для хеджирования валютных рисков, вносятся изменения в части переводов иностранной валюты за границу для повышения доверия к субъектам из Украины, внедряются шаги для поддержания отечественной ювелирной отрасли, унифицируются подходы к регулированию внешних займов.