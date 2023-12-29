Отказ от фиксированного курса и макрофинансовая стабильность: чем гордятся НБУ

В НБУ суммировать свои достижения в течение 2023 года. Глава Нацбанка Андрей Пышный определил семь основных моментов, которым регулятор может гордиться.

Вызовы, преодоленные НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный определил семь вызовов, с которыми справился регулятор в течение 2023 года:

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обеспечение макрофинансовой стабильности в условиях систематических массированных ракетных обстрелов;

отказ от фиксации курса;

сохранение бесперебойной работы банковской системы даже в случае блэкаутов;

заключение программы расширенного финансирования из МВФ;

усиление роли НБУ в выявлении подозрительных операций и схем, в которые, в частности, привлечены финансовые учреждения;

развитие эффективного финансового сектора, который не только интегрируется в единую европейскую систему, но и обеспечит надежную поддержку экономике на этапе восстановления;

окончательная очистка банковского сектора от "российского следа".

Например, относительно последнего пункта Пышный объяснил, что это достаточно не простое решение с юридической точки зрения.

Андрей Пышный Глава НБУ Я могу с гордостью сказать, что переход АО "СЭМС БАНК" в собственность государства прошел "бесшовно" – если бы не количество новостей, клиенты вряд ли бы заметили изменение. Это также одно из наших достижений.

Макрофинансовая стабильность

Глава НБУ привел движущиеся в позитивном направлении экономические тенденции:

снижение инфляции с 26,6% до 5,1%;

постепенное восстановление экономики;

устойчивый валютный рынок;

существенные международные резервы;

понижение учетной ставки с 25% до 15%.

Еще одним очень важным достижением для нас есть сохранение доверия украинцев – к нашим действиям и нашей национальной валюте. Одним из подтверждений тому является то, что остатки средств граждан на гривневых депозитах продолжали расти даже после снижения учетной ставки и изменения курсового режима,

– сказал он.

Таким образом, с января по ноябрь объемы вкладов населения в гривне выросли на 32,2%, а их доля в общем портфеле – до 34,7%.

Нам удалось обеспечить немонетарное финансирование государственных расходов. Совместными усилиями с Министерством финансов мы смогли активизировать внутренний долговой рынок и доказать международным партнерам свою состоятельность, которая не в последнюю очередь определяла готовность финансовой помощи,

– добавил Пышный.

Отказ от фиксации курса

По состоянию на 22 декабря Западные партнеры направили Украине 41,5 миллиарда долларов финансовой помощи в течение текущего года.

Переход к управляемой гибкости курса значительно снизил риски для валютной устойчивости в долгосрочной перспективе. Например, до войны, при аналогичном курсовом режиме, стоимость валюты колебалась ежедневно, но в начале полномасштабного вторжения была близка к уровню на момент внедрения плавающего курса.

После перехода к управляемой гибкости курса состояние валютного рынка начало улучшаться. Его глубина ощутимо выросла. Среднедневный объем сделок без участия НБУ в ноябре вырос до около 90 миллионов против 34 миллионов долларов в сентябре, то есть к моменту перехода. Доля межбанка без НБУ до всего межбанковского рынка выросла до 44% в ноябре с 21% в сентябре,

– сказал Андрей Пышный.

Благодаря усилиям регулятора спред между наличным и официальным курсом достиг 1%, что минимизирует риски "карточного туризма".

По итогу мы удачно отказались от аппарата искусственного дыхания конкретно тогда, когда для этого сложились нужные предпосылки. Рынок начал дышать свободнее, а макрофинансовая позиция Украины стала более устойчивой,

– подытожил председатель регулятора.

Задание для НБУ на 2024 год

Пышный отметил, что в следующем году Нацбанк будет двигаться по уже наработанной дороге и будет искать возможности для дальнейшего развития.

Задание на 2024 год: