Отказ от фиксированного курса и макрофинансовая стабильность: чем гордятся НБУ
Источник:Liga.net
В НБУ суммировать свои достижения в течение 2023 года. Глава Нацбанка Андрей Пышный определил семь основных моментов, которым регулятор может гордиться.
Вызовы, преодоленные НБУ
Глава НБУ Андрей Пышный определил семь вызовов, с которыми справился регулятор в течение 2023 года:
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- обеспечение макрофинансовой стабильности в условиях систематических массированных ракетных обстрелов;
- отказ от фиксации курса;
- сохранение бесперебойной работы банковской системы даже в случае блэкаутов;
- заключение программы расширенного финансирования из МВФ;
- усиление роли НБУ в выявлении подозрительных операций и схем, в которые, в частности, привлечены финансовые учреждения;
- развитие эффективного финансового сектора, который не только интегрируется в единую европейскую систему, но и обеспечит надежную поддержку экономике на этапе восстановления;
- окончательная очистка банковского сектора от "российского следа".
Например, относительно последнего пункта Пышный объяснил, что это достаточно не простое решение с юридической точки зрения.
Я могу с гордостью сказать, что переход АО "СЭМС БАНК" в собственность государства прошел "бесшовно" – если бы не количество новостей, клиенты вряд ли бы заметили изменение. Это также одно из наших достижений.
Макрофинансовая стабильность
Глава НБУ привел движущиеся в позитивном направлении экономические тенденции:
- снижение инфляции с 26,6% до 5,1%;
- постепенное восстановление экономики;
- устойчивый валютный рынок;
- существенные международные резервы;
- понижение учетной ставки с 25% до 15%.
Еще одним очень важным достижением для нас есть сохранение доверия украинцев – к нашим действиям и нашей национальной валюте. Одним из подтверждений тому является то, что остатки средств граждан на гривневых депозитах продолжали расти даже после снижения учетной ставки и изменения курсового режима,
– сказал он.
Таким образом, с января по ноябрь объемы вкладов населения в гривне выросли на 32,2%, а их доля в общем портфеле – до 34,7%.
Нам удалось обеспечить немонетарное финансирование государственных расходов. Совместными усилиями с Министерством финансов мы смогли активизировать внутренний долговой рынок и доказать международным партнерам свою состоятельность, которая не в последнюю очередь определяла готовность финансовой помощи,
– добавил Пышный.
Отказ от фиксации курса
Переход к управляемой гибкости курса значительно снизил риски для валютной устойчивости в долгосрочной перспективе. Например, до войны, при аналогичном курсовом режиме, стоимость валюты колебалась ежедневно, но в начале полномасштабного вторжения была близка к уровню на момент внедрения плавающего курса.
После перехода к управляемой гибкости курса состояние валютного рынка начало улучшаться. Его глубина ощутимо выросла. Среднедневный объем сделок без участия НБУ в ноябре вырос до около 90 миллионов против 34 миллионов долларов в сентябре, то есть к моменту перехода. Доля межбанка без НБУ до всего межбанковского рынка выросла до 44% в ноябре с 21% в сентябре,
– сказал Андрей Пышный.
Благодаря усилиям регулятора спред между наличным и официальным курсом достиг 1%, что минимизирует риски "карточного туризма".
По итогу мы удачно отказались от аппарата искусственного дыхания конкретно тогда, когда для этого сложились нужные предпосылки. Рынок начал дышать свободнее, а макрофинансовая позиция Украины стала более устойчивой,
– подытожил председатель регулятора.
Задание для НБУ на 2024 год
Пышный отметил, что в следующем году Нацбанк будет двигаться по уже наработанной дороге и будет искать возможности для дальнейшего развития.
Задание на 2024 год:
- сохранение контроля над инфляционными процессами благодаря взвешенной монетарной политике;
- дальнейшее развитие финансовой системы;
- смягчение ограничений и поддержка кредитования;
- дальнейшее развитие внутреннего долгового рынка и привлечение необходимой международной помощи, в частности, благодаря выполнению программы с МВФ;
- усиление санкционного давления против России и содержание Украины в повестке дня международного сообщества.