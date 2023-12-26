Что говорит глава Нацбанка

Андрей Пышный отметил, что 2022 год стал годом перелома в истории санкций и ввода непредвиденных ограничений для России. Это привело к тому, что Россия стала отправлять торговые и финансовые потоки в третьи страны во избежание санкций.

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2023 также отмечается как важный год для санкционного контроля, и новые ограничения от США положат начало трендам, которые будут актуальными в 2024 году.

Андрей Пышный Глава НБУ В ответ на новые ограничения и разъяснения от регуляторов финансовые учреждения со всего мира начали быстро реагировать на операции, связанные с Россией, и калибровать средства контроля для эффективного управления рисками, связанными с постоянными попытками России обходить санкции.

А последний шаг США – кульминация этого санкционного года, который задаст тренд для 2024 года.

Что будут означать новые санкции для России

Недавно были опубликованы изменения в законодательство США, включающие в себя применение санкций к финансовым учреждениям России в следующих случаях:

Осуществление или содействие важным финансовым трансакциям в пользу или от имени любого лица в ключевых отраслях российской экономики, поддерживающих военно-промышленную базу России, включая технологический, оборонный, аэрокосмический и производственный секторы.

Содействие значительным трансакциям или оказанию услуг привлечением российской военно-промышленной базы, включая конкретные производственные ресурсы и технологические материалы, которые Россия пытается извлечь из иностранных источников.

В случае нарушения этих ограничений, финансовое учреждение может быть подвергнуто полной блокаде санкциями США или ограничением в открытии и обслуживании корреспондентских счетов.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало разъяснения относительно шагов, которые должны быть предприняты финансовыми учреждениями для минимизации рисков, в частности:

Просмотр клиентской базы.

Сообщения клиентов об ожидаемых требованиях.

Проведение опроса клиентов для получения информации об их контрагентах.

Уменьшение риска, связанного с клиентами или контрагентами, осуществляющими высокорискованную деятельность или отказывающимися предоставлять необходимую информацию.

Проведение обучения по вопросам комплаенса как для персонала первой линии, так и для руководства.

Эти новые меры являются одними из самых мощных шагов в санкционной политике в этом году, и они существенно усилят эффективность санкционного режима против России. Финансовый сектор признается ключевым в санкционном поле, и любые связи с Россией считаются токсичными, поэтому повышенный контроль и проверка необходимы для всех соответствующих транзакций.

К слову ! Ожидается, что в условиях новых ограничений от США иностранные банки усилят свою санкционную систему, поскольку ошибки в этом вопросе могут стоить дорого.