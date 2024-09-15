Какая сумма по уходу за ребенком до 3 лет предоставляется сейчас

В 2024 году размер прожиточного минимума вырос. В результате увеличилась и специальная помощь, которая оказывается на детей.

Размер пособия для детей сейчас

Размер прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет в 2024 году составляет 2 563 гривны. Именно эта выплата влияет на размер помощи.

Читайте также Как создать сбалансированный криптовалютный портфель: ключевые правила и советы

Временная помощь предоставляется при определенных обстоятельствах, например, если:

родители уклоняются от алиментов;

родители не имеют возможности содержать ребенка самостоятельно.

Такая помощь рассчитывается так же как и выплата для одиноких матерей: 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста минус среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев

Обратите внимание! Максимальный размер этой помощи равен размеру прожиточного минимума для детей определенного возраста. Для тех, кто младше 6 лет – это 2 563 гривны.