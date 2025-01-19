Какие услуги бесплатны для украинских пенсионеров

Некоторые пенсионеры, в зависимости от профессии и места жительства, могут не оплачивать отдельные жилищно-коммунальные услуги. Согласно постановлению о предоставлении льгот отдельным категориям граждан, это касается пенсионеров, проживающих в сельской местности.

Кто освобождается от уплаты за коммунальные услуги

Украинские пенсионеры имеют право на определенные льготы, которые позволяют получать отдельные услуги или со скидкой, или совсем бесплатно, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление "Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи".

Читайте также Некоторые украинцы до сих пор не получили "тысячу Зеленского": когда будут выплаты

Льготы имеют пенсионеры, которые до выхода на пенсию работали в таких сферах, как:

образование (учителя);

библиотечное дело;

медицина;

культура.

Эти пенсионеры освобождаются от уплаты за:

газоснабжение;

твердое топливо.

Важно! Кроме льгот, пенсионеры могут оформить жилищную субсидию, которая помогает уменьшить расходы на оплату коммунальных услуг. Это дополнительная поддержка для пожилых людей, которые имеют ограниченные доходы.

Дополнительные льготы для украинских пенсионеров

Украинские пенсионеры имеют право на ряд дополнительных льгот, которые облегчают их финансовое положение.

Бесплатный проезд в городском транспорте

Пенсионеры могут пользоваться бесплатным проездом в городском транспорте, кроме метро и такси, где оплату за проезд необходимо осуществлять самостоятельно. Юридическая помощь

Лица пожилого возраста могут получить бесплатную первичную и вторичную юридическую помощь, если размер их пенсии:

меньше чем 4 722 гривны;

меньше чем 6 056 гривен для лиц с инвалидностью.

Освобождение от уплаты земельного налога

Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога за участки, которые соответствуют нормам, определенным украинским законодательством.

Важно! Льготы на земельный налог действуют только в случаях, если площадь участка не превышает законодательно установленные пределы.