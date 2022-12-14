Сеть аптек "АКС" в Одессе принадлежала россиянке и не платила налоги - Бюро экономической безопасности

Имущество сети аптек "АКС" в Одессе, принадлежавшей россиянам, арестовали детективы Бюро экономической безопасности в Одесской области. Также установлено, что предприятие уклонялось от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

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Правоохранители установили, что должностные лица компании в период 2017-2021 годов уклонились от уплаты налогов на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 142 миллионов гривен.

Среди арестованной недвижимости 11 жилых помещений, 23 нежилых помещения и один земельный участок. Общая стоимость недвижимости составляет более 102 миллионов гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы территориального управления БЭБ в Одесской области при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

Согласно информации платформы открытых данных YouControl, конечным бенефициаром частного предприятия является гражданка РФ Елена Лавринова. Она также связана с ООО "Т-МАРК" и ООО "Ліки Одещини".