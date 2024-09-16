Сколько стоит 1 000 злотых в Украине сегодня

Значительное количество украинцев периодически выезжает в Польшу. Для того чтобы подготовиться к поездке, стоит заранее обменять гривны на польские злотые.

Какая стоимость злотого сейчас

По данным "Минфина" сейчас 1 злотый стоит ориентировочно 11 гривен. Стоимость зависит от финучреждения, где происходит обмен.

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Банки

Дешевле всего купить злотые можно в Полтава-Банке и Идея Банке по 10,70 гривен. То есть 1 000 злотых в этих банках будет стоить 10 700 гривен.

В то же время самой дорогой такая операция является в Укргазбанке. Там 1 000 злотых будет стоить уже 11 000 гривен.

В среднем курсы продажи/покупки в банках сейчас такие:

покупают банки злотые по 10,47 гривны;

продают по 10,78 гривны.

Обратите внимание! По курсу НБУ, 1 злотый стоит 10,67 гривны

Обменные пункты

В обменниках средний курс покупки – 10,65 гривны. А вот продажа составила – 10,75 гривны.