Яка вартість злотого зараз

За даними "Мінфіну" зараз 1 злотий коштує орієнтовно 11 гривень. Вартість залежить від фінустанови, де відбувається обмін.

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Банки

Найдешевше купити злоті можна у Полтава-Банку та Ідея Банку по 10,70 гривень. Тобто 1 000 злотих у цих банках коштуватиме 10 700 гривень.

Водночас найдорожчою така операція є в Укргазбанку. Там 1 000 злотих коштуватиме уже 11 000 гривень.

В середньому курси продажу/купівлі у банках зараз такі:

купують банки злоті по 10,47 гривні;

продають по 10,78 гривні.

Зверніть увагу! За курсом НБУ, 1 злотий коштує 10,67 гривні

Обмінні пункти

В обмінниках середній курс купівлі склав 10,65 гривні. А от продаж склав – 10,75 гривні.