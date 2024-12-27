За сколько можно купить 200 злотых в конце декабря
27 декабря 2024, 09:56Читати новину українською
Курс гривны к злотому остается стабильным. Колебания хоть и происходят, однако, они небольшие и не влияют радикально на ситуацию.
Какой курс злотого сейчас
Сейчас чтобы купить 1 злотый в банках нужно будет потратить в среднем 10,40 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".
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В то же время в обменниках покупка 1 злотого обойдется в среднем в 10,35 гривны. То есть сегодня осуществить обмен выгоднее именно в обменном пункте.
Курс через платежные системы сейчас такой:
- если обмен осуществляется через систему Mastercard, 1 гривна это 0,097 злотых;
- по курсу Visa 1 гривна это ориентировочно 0,097 злотых.
Обратите внимание! По состоянию на 27 декабря, НБУ установил курс 0,098 злотых за гривну.
Во сколько обойдется покупка 200 злотых сегодня
- если покупка 200 злотых происходит в банке, придется потратить в среднем 2 080 гривны;
- при покупке 200 злотых в обменнике нужно иметь ориентировочно 2 070 гривен.