Как украинцы могут купить себе пенсию в 2025 году

Чтобы выйти на пенсию, украинцы должны достичь пенсионного возраста и приобрести достаточное количество стажа. Сейчас уйти на заслуженный отдых можно после 60 лет.

Кто сможет уйти на пенсию в 2025 году

Минимальное количество стажа, которое необходимо приобрести, зависит от возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году установлены следующие минимумы стажа:

для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа;

в 63 года – 22 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Обратите внимание! Установленные минимумы для 60 и 63 лет будут расти ежегодно до 2028 года.

Как увеличить количество стажа

Украинцы могут докупить нужное количество стажа. Осуществить такую покупку стоит:

гражданам, что не смогли приобрести достаточное количество стажа;

лицам, которые не имели большого официального дохода;

украинцам, что живут за границей, но хотят получать пенсию в Украине.

Чтобы купить 1 месяц стажа, нужно внести сумму равную минимальному страховому взносу. Сейчас это значение составляет 22% от минимальной зарплаты. Соответственно, 1 месяц стажа обойдется в 1 760 гривен.

Заметьте! Для приобретения года стажа придется потратить 21 120 гривен.