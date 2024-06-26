Вредные и тяжелые условия труда: сколько стажа нужно, чтобы уйти на пенсию

Некоторые пенсионеры могут раньше уйти на пенсию, если их деятельность связана с вредными и тяжелыми условиями труда. Для них есть специальные требования.

Преждевременный выход на пенсию

Пенсия по возрасту на льготных условиях назначается работникам, занятым полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств.

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На законный отдых можно выйти по достижении 55 лет и при наличии:

страхового стажа не менее 30 лет у мужчин (из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах);

не менее 25 лет у женщин (из них не менее 10 лет на указанных работах).

Какую надбавку получат пенсионеры в июле

Аттестация предприятия на вредность, срок проведения которой наступил в период военного положения, по решению работодателя, согласованным с профсоюзом, проводится в течение шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Надбавку могут получить лица, достигшие 70-летнего возраста и их пенсия не превышает 10 340,35 гривны. Ее размер составляет:

300 гривен – для пенсионеров от 70 до 74 лет;

456 гривен – для граждан от 75 до 79 лет;

570 гривен – для тех, кому исполнилось 80 лет.

Ежемесячные выплаты распределяются автоматически после достижения определенного возраста, что лишает людей необходимости подавать заявление на их получение.