Передчасний вихід на пенсію
Пенсія за віком на пільгових умовах призначається працівникам, зайнятим повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв.
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На законний відпочинок можна вийти після досягнення 55 років і за наявності:
- страхового стажу не менше 30 років у чоловіків (з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах);
- не менше 25 років у жінок (з них не менше 10 років на зазначених роботах).
Яку надбавку отримають пенсіонери у липні
Надбавку можуть отримати особи, які досягнули 70-річного віку і їх пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Її розмір складає:
- 300 гривень – для пенсіонерів від 70 до 74 років;
- 456 гривень – для громадян від 75 до 79 років;
- 570 гривень – для тих, кому виповнилося 80 років.
Щомісячні виплати розподіляються автоматично після досягнення певного віку, що позбавляє людей необхідності подавати заяву на їх отримання.