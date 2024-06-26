Передчасний вихід на пенсію

Пенсія за віком на пільгових умовах призначається працівникам, зайнятим повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв.

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На законний відпочинок можна вийти після досягнення 55 років і за наявності:

страхового стажу не менше 30 років у чоловіків (з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах);

не менше 25 років у жінок (з них не менше 10 років на зазначених роботах).

Нагадаємо! Атестація підприємства на шкідливість, строк проведення якої настав у період воєнного стану, за рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, проводиться протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Яку надбавку отримають пенсіонери у липні

Надбавку можуть отримати особи, які досягнули 70-річного віку і їх пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Її розмір складає:

300 гривень – для пенсіонерів від 70 до 74 років;

456 гривень – для громадян від 75 до 79 років;

570 гривень – для тих, кому виповнилося 80 років.

Щомісячні виплати розподіляються автоматично після досягнення певного віку, що позбавляє людей необхідності подавати заяву на їх отримання.