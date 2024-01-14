Пенсионерам могут блокировать карточки: почему так происходит

Из-за желания сделать накопления, экономя пенсионные выплаты, некоторые пенсионеры могут остаться без пенсии вообще. Ведь Пенсионный фонд контролирует поступление соцвыплат на счета.

Почему отменяют пенсию

Блокировка происходит в случаях, когда пенсионер не использует средства на своем счету в течение шести месяцев, объясняла в эфире телемарафона заместитель министра социальной политики Дарья Марчак. Эта практика действует давно и направлена на эффективное управление государственными ресурсами, передает 24 Канал.

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Неактивность пенсионера по отношению к своим средствам в течение полугода может быть признаком отсутствия доступа к счету или, в худшем случае, смерти лица, о котором еще не сообщили соответствующие органы.

Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики Украины Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти, и чтобы деньги плательщиков ЕСВ не уплачивались таким образом, что они просто лежат и не используются никем.

Как возобновить выплаты

! Это правило применяется и к выплатам, осуществляемым через Укрпочту. Если пенсионер не получает средства в течение шести месяцев, то его счет также подлежит блокированию.

Чтобы возобновить пенсионные выплаты, необходимо обратиться в ПФУ с документами, подтверждающими личность, и написать соответствующее заявление-просьбу. Также обратиться в ПФУ можно онлайн, через веб-портал.

Во время блокирования средства остаются замороженными и не используются. После возобновления выплат пенсионер получит доступ к ранее заблокированным средствам.