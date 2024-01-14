Чому скасовують пенсію

Блокування відбувається у випадках, коли пенсіонер не використовує кошти на своєму рахунку впродовж шести місяців, пояснювала в ефірі телемарафону заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак. Ця практика діє давно і спрямована на ефективне управління державними ресурсами, передає 24 Канал.

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Неактивність пенсіонера стосовно своїх коштів впродовж пів року може бути ознакою відсутності доступу до рахунку або, в найгіршому випадку, смерті особи, про яку ще не повідомили відповідні органи.

Дарина Марчак Заступниця міністра соціальної політики України Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників ЄСВ не сплачувалися в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким.

Важливо! Це правило застосовується і до виплат, які здійснюються через Укрпошту. Якщо пенсіонер не отримує кошти протягом шести місяців, його рахунок також підлягає блокуванню.

Як відновити виплати

Щоб відновити пенсійні виплати, необхідно звернутися до ПФУ з документами, що підтверджують особу, та написати відповідну заяву-прохання. Також звернутися у ПФУ можна онлайн, через вебпортал.

Під час періоду блокування кошти залишаються замороженими та не використовуються. Після відновлення виплат пенсіонер отримає доступ до раніше заблокованих коштів.