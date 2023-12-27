В Украине возможны задержки пенсий и зарплат: Свириденко объяснила, с чем это связано

Дефицит внешней помощи подтолкнет экономику Украины к режиму выживания. Сейчас Украина нуждается в срочной помощи от Запада. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Задержки в выплатах

Украина, возможно, будет вынуждена отложить выплату зарплат государственным служащим и пенсий миллионам граждан, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

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Юлия Свириденко заявила, что нехватка внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику к режиму выживания после того, как она продемонстрировала тенденцию к восстановлению в 2023 году, передает 24 Канал.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Поддержка партнеров чрезвычайно важна. Она нужна нам срочно.

Она добавила, что Украина будет предоставлять приоритет обороне и обслуживанию долга. А это значит, что существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов: задержка заработной платы 500 тысяч государственных служащих и 1,4 миллиона учителей, а также льгот для 10 миллионов пенсионеров.

Отсутствие западного финансирования

Украинское правительство уже пытается найти деньги для оплаты государственных услуг и выплат после того, как обещанное финансирование от ближайших союзников не поступило :

запрос администрации президента США Джо Байдена на финансирование в размере 60 миллиардов долларов – остается в тупике в Конгрессе.

а на предложенный четырехлетний пакет поддержки ЕС в размере 50 миллиардов евро было наложено вето Венгрией в этом месяце.

Лидеры ЕС снова встретятся 1 февраля, чтобы попытаться преодолеть сопротивление Венгрии. Они разрабатывают альтернативный план, чтобы направить 20 миллиардов евро Украине в обход Будапешта.

Свириденко выразила надежду, что ЕС примет решение о предоставлении помощи в феврале и предоставит средства до конца марта. Ведь около 5 миллиардов долларов, которые поступят от международных доноров и кредиторов в декабре – не будут достаточными для покрытия расходных нужд.

Что будет с экономикой Украины

В следующем году Украина нуждается в 37 миллиардах внешней поддержки.

Предполагается, что Украина сможет продержаться несколько месяцев за счет внутренних заимствований или монетарного финансирования со стороны центрального банка, но это может привести к развертыванию инфляции и подрыву финансовой устойчивости.

Глубокое сокращение государственных расходов и рост инфляции может подорвать экономику Украины и ослабить налоговую базу, что сделает страну еще более зависимой от иностранной поддержки.

Юлия Свириденко отметила, что предложенная ЕС финансовая программа на сумму 50 миллиардов евро включает 8 миллиардов евро гарантий для распределения рисков, с помощью которых Украина намерена привлечь 30 миллиардов евро частных инвестиций в экономику.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Это не просто содержание макроэкономической стабильности, а создание предпосылок для восстановления экономики и возвращения украинцев. Устойчивое восстановление экономики необходимо, чтобы поощрить украинских беженцев возвращаться домой и способствовать дальнейшему укреплению роста.

В то же время Министр экономики призвала новое правительство в Варшаве прекратить блокаду украинских границ польскими перевозчиками. Ведь украинские экспортеры уже потеряли 160 миллионов долларов из-за польских протестов, тогда как потери импортеров составили 700 миллионов долларов.