После кремлевских заявлений: у Зеленского оценили реальное состояние экономики России

Заявления Путина относительно России и экономических показателей страны, которые являются довольно положительными, на самом деле оказались противоположными. Украина дала свою оценку заявлениям президента России.

Что происходит с экономикой России?

О том, в каком положении на самом деле страна, говорится в комментарии Владислава Власюка.

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Уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики прокомментировал заявления президента России. Так, во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 5 июня Владимир Путин говорил об оптимистических сценариях относительно показателей экономики Кремля.

Как отмечает Владислав Власюк, ключевые макроэкономические факторы указывают на противоположное заявлениям Путина. И несмотря на то, что говорит руководство страны, Россия приобретает статус "государства-банкрота".

Пока Кремль говорит об экономической устойчивости, доходы российского бюджета упали на 40% по сравнению с прошлым годом, несмотря на высокие цены на нефть. А бюджетная дыра уже превысила 80 миллиардов долларов,

– объяснил Власюк.

В частности уполномоченный добавил, что Путин критикует страны Запада за дефицит бюджета, когда 71 из 85 регионов России завершили 2025 год с бюджетными дефицитами. В то же время общий объем дефицита региональных бюджетов Кремля составляет более 34 миллиарда долларов.

Каково влияние западных санкций?

Также Власюк прокомментировал влияние санкций на Россию. Хотя Путин говорит о "более широком поле для маневра" и создании новых партнерств, реальные показатели отражают совсем другое.

Лучший индикатор доверия – это инвестиции. Сегодня доля иностранного капитала в России составляет лишь 0,01%,

– отметил Власюк.

То есть это означает, что потенциальные партнеры на торопятся вкладывать деньги в экономику Кремля.

В то же время Путин заявляет о новых возможностях для предпринимателей, когда более 30% бизнеса готовится к закрытию. Еще примерно 30% могут перейти на теневую работу.

Причины этого, как отмечает советник президента, налоговое давление и отключение интернета. К тому же впервые с 2022 года бизнес-климат России стал отрицательным. Речь идет также о кредитах, где доля проблемных займов выросла до 12%.

Доверие к финансовой системе "пошло вниз". Граждане и бизнес начали переходить на наличные. А проблемы в 11 банках России уже нельзя скрывать, поэтому, их просто уберут с рынка.

Власюк акцентировал, что за период полномасштабной войны сальдо внешней торговли сократилось почти втрое. Показатель снизился от 337 до 125 миллиардов долларов.

Лукойл, Газпром, НОВАТЕК, Северсталь – крупнейшие экспортеры в частности начали терять прибыли.

Несмотря на многолетние попытки Кремля убедить мир, что санкции не работают, именно санкционное давление все сильнее ограничивает доступ российской экономики к инвестициям, технологий, финансовых ресурсов и традиционных рынков сбыта. Падение бюджетных доходов, сокращение внешней торговли, исчезновение иностранного капитала и ухудшение настроений бизнеса свидетельствуют, что санкции имеют накопительный эффект и постепенно ослабляют экономическую основу российской военной машины,

– отметил Власюк.

Также он подытожил, что "чем оптимистичнее звучат заявления российского руководства, тем хуже становятся экономические показатели самой России".

Напомним, что ранее в Bloomberg уже писали об экономических проблемах России. В качестве причины там называют дорогие расходы на войну в Украине.

В частности отмечается, что российские чиновники из финансового сектора предупреждали Путина об увеличении дефицита в бюджете и о фактической остановке экономического роста.

Однако для президента России это не повод для волнений, как пишут в издании. Наоборот – Путин поручил экономить в других отраслях и сферах, но найти средства.