По стандартам ЕС: Верховная Рада приняла новый закон о безопасности железнодорожного транспорта

Парламент принял новый закон о железнодорожном сообщении по стандартам ЕС. "За" проект голосовали 254 депутата, однако полноценно все правила заработают через 3 года с учетом адаптационного периода.

Европейские стандарты на железной дороге

О том, на что повлияет новый закон и сколько депутатов поддержали решение, говорится в сообщении Ярослава Железняка.

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Нардеп заявил, что 9 июня в Раде в целом приняли закон о внедрении норм ЕС по безопасности железнодорожного транспорта (№14174).

Известно, что именно этот законопроект является одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и программой Ukraine Facility. Поддержали закон 254 депутата.

Заметьте! Дедлайн принятия был еще в декабре 2025 года.

Как результат решения вводятся европейские подходы к:

оценке рисков на железной дороге;

техническому регулированию;

подготовке и сертификации машинистов;

лицензированию перевозчиков.

В то же время на официальном вебпортале парламента говорится о том, что закон введут в действие через 3 года со дня публикации. Ведь для полноценной адаптации железнодорожной отрасли к новым правилам нужно время и постепенный переход.

Что известно об украинской железной дороге?

Напомним, что от 12 мая Укрзализныця запустила новую функцию. Теперь через приложение перевозчика можно в частности купить пригородные билеты. Отмечает, что такая возможность действительна в отношении пригородных рейсов по всей Украине.

В частности на летний сезон Укрзализныця планирует отдельно отслеживать маршруты и количество пассажиров. Поскольку спрос на путешествия растет, железная дорога соответственно реагировать на изменения. Так, менее загруженные рейсы сократят, а свободные вагоны будут передавать на маршруты с наибольшим пассажиропотоком.