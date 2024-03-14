Инфляция замедлилась быстрее, чем ожидали: в НБУ рассказали, почему так произошло
В Нацбанке рассказали, что устойчивая ситуация на валютном рынке способствовала улучшению инфляционных ожиданий. Поэтому в феврале показатель составил 4,3% в годовом измерении.
Замедление инфляции в Украине
Несмотря на продолжение войны инфляционное давление в Украине существенно снизилось, сообщили в НБУ во время брифинга, передает 24 Канал.
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Поэтому, на замедление инфляции повлиял ряд факторов:
- мораторий на повышение ряда тарифов на ЖКУ;
- большее предложение отдельных продуктов питания и эффекты от значительных прошлогодних урожаев.
По базовой инфляции, то она также замедлилась: до 4,5%. Устойчивая ситуация на валютном рынке способствовала улучшению инфляционных и курсовых ожиданий большинства групп респондентов.
Разница между официальным и наличным курсом гривны почти нивелирована, а курс гривны умеренно колебался как в одну, так и в другую сторону, как и предусматривает управляемая гибкость обменного курса,
– отметил регулятор.
Что будет с уровнем инфляции в дальнейшем
В НБУ сообщают, что постепенный рост доходов украинцев и повышенные расходы бизнеса в условиях войны будут подпитывать инфляционное давление, однако оно будет умеренным. Поэтому, рост потребительских цен будет ограничиваться благодаря:
- фиксации отдельных жилищно-коммунальных тарифов;
- монетарной политике НБУ, направленной на поддержание привлекательности гривневых активов и курсовой устойчивости.