Инфляция замедлилась быстрее, чем ожидали: в НБУ рассказали, почему так произошло

В Нацбанке рассказали, что устойчивая ситуация на валютном рынке способствовала улучшению инфляционных ожиданий. Поэтому в феврале показатель составил 4,3% в годовом измерении.

Замедление инфляции в Украине

Несмотря на продолжение войны инфляционное давление в Украине существенно снизилось, сообщили в НБУ во время брифинга, передает 24 Канал.

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Поэтому, на замедление инфляции повлиял ряд факторов:

мораторий на повышение ряда тарифов на ЖКУ;

большее предложение отдельных продуктов питания и эффекты от значительных прошлогодних урожаев.

Определенный эффект на продовольственные цены имела и переориентация отдельных производителей на внутренний рынок.

По базовой инфляции, то она также замедлилась: до 4,5%. Устойчивая ситуация на валютном рынке способствовала улучшению инфляционных и курсовых ожиданий большинства групп респондентов.

Разница между официальным и наличным курсом гривны почти нивелирована, а курс гривны умеренно колебался как в одну, так и в другую сторону, как и предусматривает управляемая гибкость обменного курса,

– отметил регулятор.

Что будет с уровнем инфляции в дальнейшем

В НБУ сообщают, что постепенный рост доходов украинцев и повышенные расходы бизнеса в условиях войны будут подпитывать инфляционное давление, однако оно будет умеренным. Поэтому, рост потребительских цен будет ограничиваться благодаря:

фиксации отдельных жилищно-коммунальных тарифов;

монетарной политике НБУ, направленной на поддержание привлекательности гривневых активов и курсовой устойчивости.

Регулятор прогнозирует, чтов ближайшие месяцы и лишь умеренно ускорится во втором полугодии.