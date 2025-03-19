В Минэкономики прокомментировали замедление роста ВВП в Украине

В феврале 2025 года ВВП Украины вырос на 0,7%. В то же время по итогам первых двух месяцев года он увеличился на 1,1%.

Что происходит с ВВП Украины

Низкое начало года отражает неравномерности тенденций роста прошлого года, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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В то же время это все равно "немного выше" прогноза на I квартал. Основными факторами роста экономики остаются:

строительная отрасль; перерабатывающая промышленность; внутренняя торговля.

Замедление темпов роста экономики в феврале произошло из-за ракетных обстрелов объектов газодобычи и временного уменьшения активности экспортеров,

– сказал первый заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.

Обратите внимание! В то же время высокое бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, строительства жилья по программам еВідновлення и еОселя, закупки отечественной продукции сектора ОПК компенсировали эти негативные факторы.

Какие отрасли демонстрируют положительную тенденцию

На сайте ведомства указано, что рост ВВП в феврале 2025 года также произошло благодаря оживлению во внутренней (розничной) торговле. В частности, в феврале продолжали улучшаться потребительские настроения, и это наблюдается четвертый месяц подряд.

В частности программы восстановления и поддержки бизнеса способствуют развитию перерабатывающей промышленности. Производство строительных материалов, продукции машиностроения и пищевой промышленности демонстрирует положительную динамику. К тому же в секторе ОПК увеличиваются производственные мощности. Активизируется металлургия.

В каких сферах наблюдаются проблемы

В то же время в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции. Причиной является увеличение себестоимости ее производства.

Также зафиксировано падение в добывающей промышленности из-за ракетных обстрелов добывающей газовой инфраструктуры. Кроме того, есть падение в транспорте из-за временного уменьшения активности экспортеров.

В январе 2025 года рост ВВП оценивается на уровне 1,5%. В прошлом году рост был неравномерным:

в I квартале – 6,5%;

во II квартале – 3,7%;

в III квартале – 2,0%.

Обратите внимание! Прогноз роста ВВП, заложен в бюджет 2025 года – 2,7% за год.