В Минэкономики прокомментировали замедление роста ВВП в Украине
- В феврале 2025 года ВВП Украины вырос на 0,7%, а за два месяца - на 1,1%.
- Темпы роста ВВП замедлились из-за ракетных обстрелов и уменьшения активности экспортеров, но это частично компенсировалось высоким бюджетным финансированием восстановления инфраструктуры.
В феврале 2025 года ВВП Украины вырос на 0,7%. В то же время по итогам первых двух месяцев года он увеличился на 1,1%.
Что происходит с ВВП Украины
Низкое начало года отражает неравномерности тенденций роста прошлого года, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.
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В то же время это все равно "немного выше" прогноза на I квартал. Основными факторами роста экономики остаются:
- строительная отрасль;
- перерабатывающая промышленность;
- внутренняя торговля.
Замедление темпов роста экономики в феврале произошло из-за ракетных обстрелов объектов газодобычи и временного уменьшения активности экспортеров,
– сказал первый заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.
Обратите внимание! В то же время высокое бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, строительства жилья по программам еВідновлення и еОселя, закупки отечественной продукции сектора ОПК компенсировали эти негативные факторы.
Какие отрасли демонстрируют положительную тенденцию
На сайте ведомства указано, что рост ВВП в феврале 2025 года также произошло благодаря оживлению во внутренней (розничной) торговле. В частности, в феврале продолжали улучшаться потребительские настроения, и это наблюдается четвертый месяц подряд.
В частности программы восстановления и поддержки бизнеса способствуют развитию перерабатывающей промышленности. Производство строительных материалов, продукции машиностроения и пищевой промышленности демонстрирует положительную динамику. К тому же в секторе ОПК увеличиваются производственные мощности. Активизируется металлургия.
В каких сферах наблюдаются проблемы
В то же время в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции. Причиной является увеличение себестоимости ее производства.
Также зафиксировано падение в добывающей промышленности из-за ракетных обстрелов добывающей газовой инфраструктуры. Кроме того, есть падение в транспорте из-за временного уменьшения активности экспортеров.
В январе 2025 года рост ВВП оценивается на уровне 1,5%. В прошлом году рост был неравномерным:
- в I квартале – 6,5%;
- во II квартале – 3,7%;
- в III квартале – 2,0%.
Обратите внимание! Прогноз роста ВВП, заложен в бюджет 2025 года – 2,7% за год.