Не только экономия: почему мелкие банкноты в Украине начали заменять на монеты
- Украина начала заменять банкноты низких номиналов на монеты для экономии, поскольку монеты служат до 20 лет, в отличие от банкнот, которые быстро изнашиваются.
- Замена банкнот на монеты также упростила расчеты и приблизила Украину к практике ЕС, что имеет монеты номиналом 1 и 2 евро.
Решение перехода от банкнот к монетам в 2018 году позволило сэкономить миллионы гривен. Однако дело не только в экономии.
Почему Украина начала менять банкноты на монеты?
Национальный банк принял решение постепенно вывести из обращения мелкие копейки номиналом 1, 2, 5 и 25 в 2018 году, сообщает 24 Канал.
В то же время банкноты низких номиналов, вроде 1, 2, 5 и 10 гривен, начали заменять на металлические монеты такого же номинала.
Монета номиналом 25 копеек / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала
Эти решения имели несколько причин:
- Экономия для государства
Банкноты низкого номинала быстро изнашиваются: 1-2 года вместо до 20 лет у металлических монет. Поэтому чеканка монет является более экономически целесообразным, чем печать бумажных банкнот, что позволяет государству существенно сократить расходы.
- Удобство для людей
Изъятие мелких копеек позволило упростить расчеты: в магазинах действует правило "округления" общей суммы покупки до суммы, кратной 10 копейкам, что повысило удобство повседневного использования наличности.
- Практика ЕС
Украина приблизилась к практике Евросоюза, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро. Кроме того, такая оптимизация сделала наличный оборот компактным.
Интересно! По подсчетам Нацбанка, замена банкнот низких номиналов на монеты дала возможность государству сэкономить сотни миллионов гривен. Это деньги, которые больше не тратятся на печать и обращение бумажных банкнот, быстро изнашиваются, или на обработку мелких копеек, которые фактически не использовались во время наличных расчетов.
Какие еще монеты и банкноты выводят из обращения?
НБУ выводит из обращения банкноты, выпущенные до 2003 года. Обменять старые гривны можно будет до завершения военного положения в Украине и в течение 90 дней после его прекращения или отмены.
Также НБУ начал процесс замены старых купюр 500 гривен на новые с 1 августа 2024 года. Это касается банкнот, которые были выпущены в 2003 – 2007 годах. Старые купюры остаются действительным платежным средством, но постепенно будут изыматься из обращения.
Также в прошлом году некоторые евро вышли из обращения. Европейский центральный банк изъял из обращения банкноты номиналом 500 евро. ЕЦБ планирует выпустить новую серию купюр в 2026 году с дизайном, выбранным гражданами ЕС: темы изображений – природа, европейские ценности и культура.