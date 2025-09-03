Рішення переходу від банкнот до монет у 2018 році дозволило заощадити мільйони гривень. Проте справа не тільки в економії.

Чому Україна почала змінювати банкноти на монети?

Національний банк ухвалив рішення поступово вивести з обігу дрібні копійки номіналом 1, 2, 5 та 25 у 2018 році, повідомляє 24 Канал.

Водночас банкноти низьких номіналів, як от 1, 2, 5 і 10 гривень, почали замінювати на металеві монети такого ж номіналу.

Монета номіналом 25 копійок / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Ці рішення мали кілька причин:

Економія для держави

Банкноти низького номіналу швидко зношуються: 1 – 2 роки замість до 20 років у металевих монет. Тому карбування монет є більш економічно доцільним, ніж друк паперових банкнот, що дає змогу державі суттєво скоротити витрати.

Зручність для людей

Вилучення дрібних копійок дало змогу спростити розрахунки: у магазинах діє правило "заокруглення" загальної суми покупки до суми, кратної 10 копійкам, що підвищило зручність повсякденного використання готівки.

Практика ЄС

Україна наблизилася до практики Євросоюзу, де існують монети номіналом 1 та 2 євро. Крім того, така оптимізація зробила готівковий обіг компактнішим.

Цікаво! За підрахунками Нацбанку, заміна банкнот низьких номіналів на монети дала можливість державі заощадити сотні мільйонів гривень. Це гроші, які більше не витрачаються на друк та обіг паперових банкнот, що швидко зношуються, або на обробку дрібних копійок, які фактично не використовувалися під час готівкових розрахунків.

Які ще монети та банкноти виводять з обігу?