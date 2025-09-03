Не лише економія: чому дрібні банкноти в Україні почали замінювати на монети
- Україна почала замінювати банкноти низьких номіналів на монети для економії, оскільки монети служать до 20 років, на відміну від банкнот, які швидко зношуються.
- Заміна банкнот на монети також спростила розрахунки та наблизила Україну до практики ЄС, що має монети номіналом 1 та 2 євро.
Рішення переходу від банкнот до монет у 2018 році дозволило заощадити мільйони гривень. Проте справа не тільки в економії.
Чому Україна почала змінювати банкноти на монети?
Національний банк ухвалив рішення поступово вивести з обігу дрібні копійки номіналом 1, 2, 5 та 25 у 2018 році, повідомляє 24 Канал.
Водночас банкноти низьких номіналів, як от 1, 2, 5 і 10 гривень, почали замінювати на металеві монети такого ж номіналу.
Монета номіналом 25 копійок / Фото надане НБУ для 24 Каналу
Ці рішення мали кілька причин:
- Економія для держави
Банкноти низького номіналу швидко зношуються: 1 – 2 роки замість до 20 років у металевих монет. Тому карбування монет є більш економічно доцільним, ніж друк паперових банкнот, що дає змогу державі суттєво скоротити витрати.
- Зручність для людей
Вилучення дрібних копійок дало змогу спростити розрахунки: у магазинах діє правило "заокруглення" загальної суми покупки до суми, кратної 10 копійкам, що підвищило зручність повсякденного використання готівки.
- Практика ЄС
Україна наблизилася до практики Євросоюзу, де існують монети номіналом 1 та 2 євро. Крім того, така оптимізація зробила готівковий обіг компактнішим.
Цікаво! За підрахунками Нацбанку, заміна банкнот низьких номіналів на монети дала можливість державі заощадити сотні мільйонів гривень. Це гроші, які більше не витрачаються на друк та обіг паперових банкнот, що швидко зношуються, або на обробку дрібних копійок, які фактично не використовувалися під час готівкових розрахунків.
Які ще монети та банкноти виводять з обігу?
НБУ виводить з обігу банкноти, випущені до 2003 року. Обміняти старі гривні можна буде до завершення воєнного стану в Україні та протягом 90 днів після його припинення або скасування.
Також НБУ розпочав процес заміни старих купюр 500 гривень на нові з 1 серпня 2024 року. Це стосується банкнот, які були випущені у 2003 – 2007 роках. Старі купюри залишаються дійсним платіжним засобом, але поступово вилучатимуться з обігу.
Також торік деякі євро вийшли з обігу. Європейський центральний банк вилучив з обігу банкноти номіналом 500 євро. ЄЦБ планує випустити нову серію купюр у 2026 році з дизайном, обраним громадянами ЄС: теми зображень – природа, європейські цінності та культура.