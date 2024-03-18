Замороженные активы и военная помощь: Боррель анонсировал важные решения для Украины

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что во время сегодняшнего заседания Совета ЕС по иностранным делам ожидается принятие важных решений для Киева. В частности, министры могут выделить 5 миллиардов евро на военную помощь и прийти к политическому согласию о передаче доходов от замороженных активов России на финансирование обороны Украины.

Политическое решение

Об этом Боррель сообщил накануне встречи, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе. Верховный представитель ЕС надеется, что важные решения будут приняты именно сегодня.

Читайте также Запрет импорта российского зерна в ЕС: что Чехия хочет предложить Еврокомиссии

В частности, выделение 5 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира.

Я надеюсь, что сегодня министры безусловно одобрят это для того, чтобы увеличить нашу военную поддержку Украине, которая является очень необходимой для поддержки Украины,

- сказал Боррель.

Кроме того, ожидается, что министры примут политическое решение о доходах, которые генерируют замороженные активы России. Эти средства планируют направить также на военную помощь Украине.

Среди других решений ожидается принятие санкций против причастных к убийству российского оппозиционера Алексея Навального.