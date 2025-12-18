Зеленский ответил, что будет, если ЕС не согласится отдать Украине замороженные активы России

Украина станет слабой и уязвимой, если не получит средства от замороженных российских активов. Это, в свою очередь, приведет к тому, что Владимир Путин решит продолжать войну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Что будет, если Европа не отдаст замороженные активы России?

Владимир Зеленский отвечая на вопрос, что будет делать Украина, если ЕС не согласится использовать замороженные российские средства для поддержки Украины, задал риторический вопрос: что дальше будут делать Европа и Соединенные Штаты.

Украинский лидер признал, что отсутствие таких денег ослабляет наше государство, что, в свою очередь, побуждает российского диктатора Владимира Путина отказываться от дипломатии.

Почему я говорю? Это говорит о том, что если Украина не имеет таких денег, она в более слабой позиции, то у Путина растет соблазн захватить нас, потому что мы в такой позиции, когда у нас не хватает денег на жизнь и на оружие,

– сказал Зеленский.

Как отметил глава государства, в случае, если ЕС не отдаст Украине замороженные российские активы, Путин поймет, что Украина будет точно слабее и уязвимее.

"И это абсолютно понятно, что он точно не захочет дипломатического трека, точно не захочет любой дипломатии, любого диалога. Что будут все остальные делать?" – резюмировал президент.

Как Украина планирует использовать средства из замороженных активов России?