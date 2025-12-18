Зеленський відповів, що буде, якщо ЄС не погодиться віддати Україні заморожені активи Росії
- Зеленський заявив, що без заморожених російських активів Україна стане слабкою, що спонукатиме Путіна продовжувати війну.
- Український лідер поставив питання, як Європа та США діятимуть, якщо ЄС не погодиться використати ці кошти для підтримки України.
Україна стане слабкою та вразливою, якщо не отримає кошти від заморожених російських активів. Це, своєю чергою, призведе до того, що Володимир Путін вирішить продовжувати війну.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час спілкування із журналістами.
До теми Вступ до ЄС і мільярди фінансування для України: що Зеленський сказав на саміті в Брюсселі
Що буде, якщо Європа не віддасть заморожені активи Росії?
Володимир Зеленський відповідаючи на запитання, що робитиме Україна, якщо ЄС не погодиться використати заморожені російські кошти для підтримки України, поставив риторичне запитання: що далі будуть робити Європа та Сполучені Штати.
Український лідер визнав, що відсутність таких грошей послаблює нашу державу, що, своєю чергою, спонукає російського диктатора Володимира Путіна відмовлятися від дипломатії.
Чому я говорю? Це говорить про те, що якщо Україна не має таких грошей, вона в слабшій позиції, то у Путіна зростає спокуса захопити нас, бо ми в такій позиції, коли у нас не вистачає грошей на життя і на зброю,
– сказав Зеленський.
Як зауважив глава держави, у разі, якщо ЄС не віддасть Україні заморожені російські активи, Путін зрозуміє, що Україна буде точно слабшою та вразливішою.
"І це абсолютно зрозуміло, що він точно не захоче дипломатичного треку, точно не захоче будь-якої дипломатії, будь-якого діалогу. Що будуть всі інші робити?" – резюмував президент.
Як Україна планує використати кошти з заморожених активів Росії?
Володимир Зеленський заявив, що заморожені російські активи на суму 200 мільярдів євро в ЄС і 5,5 мільярдів доларів у США можуть бути використані для відбудови України після війни. Наразі ж Україна, як зазначив президент, активно веде переговори щодо репараційних коштів і фінансової підтримки армії.
Видання The Washington Post писало, що Білий дім хоче використати російські активи для врегулювання війни в Україні. Це може призвести до потенційного конфлікту США з Євросоюзом.
Водночас нещодавно стало відомо, що Італія виступила проти використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України, підтримавши Бельгію, яка є серед найбільших противників цього. Країни разом із Мальтою та Болгарією підготували документ із закликом розглянути альтернативні варіанти підтримки України без використання російських активів.