Чому Італія проти використання активів Кремля?

Рим вирішив підтримати позиціюю Бельгії, щоб закликати Єврокомісію знайти альтернативи для фінансування України, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Однак Італія вибрала дуже невдалий момент, аби виступити проти. Адже до вирішального саміту у Брюсселі, де Комісія сподівалася ухвалити рішення щодо російських активів, залишилося менш ніж два тижні. Будучи третьою за чисельністю та вагою голосу країною ЄС, Італія тепер підриває ці сподівання.

Єврокомісія наполягає, щоб країни ЄС досягли домовленостей і дозволили використати заблоковані мільярди Росії на засіданні Європейської ради 18 – 19 грудня.

Бельгія, яка тримає у своєму депозитарії Euroclear більшість цих коштів, блокує пропозицію Комісії через побоювання юридичною та фінансової відповідальності за їх використання.

Втім дотепер у Бельгії не було впливового союзника у протистоянні планам Брюсселя.

Тепер Італія змінила дипломатичний баланс, підготувавши разом із Бельгією, Мальтою та Болгарією документ із закликом до Комісії розглянути альтернативні варіанти підтримки України без використання російських активів у найближчі роки,

Замість використання мільярдів Кремля пропонується випустити спільні боргові зобов'язання країн ЄС для допомоги Україні впродовж наступних кількох років.

Варто знати! Ідея спільних запозичень має багато противників, адже вона збільшить і так високий борговий тягар тієї ж Італії, а також Франції. Крім того, вона потребує одностайної підтримки усіх держав блоку і може бути заблокована, зокрема, угорським прем'єром Віктором Орбаном, який відомий проросійською позицією.

Яке рішення щодо активів ухвалили в ЄС?

Ще у п'ятницю ЄС був на крок ближче до надання "репараційного кредиту" Україні. 12 грудня країни блоку погодилися заморозити активи російського Центробанку на невизначений строк, пише Reuters.

ЄС прагне забезпечити Україні фінансування та можливість продовжувати боротьбу, оскільки вважає російське вторгнення загрозою власній безпеці,

Таке рішення мало б усунути ризики того, що Угорщина чи Словаччина можуть раптово заблокувати замороження цих активів. Адже до того підтверджувати блокування коштів потрібно було кожні 6 місяців.

Важливо! До того ж безстрокове замороження мільярдів Росії повинно було допомогти переконати Бельгію зрештою підтримати план Єврокомісії.

Яка ситуація навколо російських активів?