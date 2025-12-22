Деньги Москвы не будут трогать: Британия отказалась от плана по российским активам

Великобритания отказалась использовать замороженные российские активы для финансирования помощи Украине. В британских банках хранятся около 8 миллиардов фунтов стерлингов, принадлежащих Москве.

Почему Британия не использует российские активы?

Правительство Великобритании отвергло эту идею после того, как в прошлый четверг европейские лидеры так не смогли прийти к согласию относительно "репарационного кредита" Киеву на основе средств Кремля, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Чиновники заявили, что планировали использовать замороженные российские активы только в сотрудничестве с Евросоюзом, Канадой и Австралией. А в одностороннем порядке трогать эти деньги Лондон не собирается.

Мы не будем двигаться без международных партнеров,

– отметил представитель правительства.

Однако он добавил, что Великобритания продолжит тесное сотрудничество со странами "Большой семерки" и Евросоюза для обеспечения финансирования Украины.

Министр финансов Рэйчел Ривз отметила, что Лондон срочно проведет необходимую работу с партнерами, чтобы Киев получил необходимые средства. Она заявила, Великобритания продолжит поддерживать Украину, несмотря на отказ от плана с российскими активами.

В то же время британское правительство планирует "перепрофилировать" около 2 миллиардов долларов гарантий для кредитования через Всемирный банк. Это позволит перенести на 2026 год уже взятые обязательства, чтобы покрыть неотложные финансовые потребности Украины.

Заметьте! Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддерживал использование замороженных миллиардов России для финансирования Украины. А британские политики заявляли, что глава Кремля Владимир Путин представляет "реальную угрозу", поэтому Украине необходима поддержка, пишет The Times.

Почему банки Британии выступили против этой идеи?

Вместе с тем британские банки выступили против предоставления Украине 8 миллиардов фунтов стерлингов из замороженных активов России. Их обеспокоила идея правительства об использовании этих средств в качестве залога для беспроцентных кредитов Украине.

Некоторые банкиры выразили сомнение относительно законности такого подхода. Они опасались, что такой шаг создаст опасный прецедент, что несет значительные юридические риски, если Россия подаст иски после заключения мирного соглашения.

Стоит знать! Впрочем, пока неизвестно, какие именно британские банки хранят российские активы. Ведь финансовые учреждения очень неохотно раскрывают такую информацию.

