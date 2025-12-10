Мы продолжим совместно работать над разработкой широкого спектра финансовых инструментов для поддержки Украины, включая потенциальное использование полной стоимости российских суверенных активов, замороженных в наших юрисдикциях до уплаты репараций Россией, чтобы положить конец войне и обеспечить справедливый и длительный мир в Украине,
– отмечалось в заявлении.

Однако министры подчеркнули, что страны G7 будут действовать в этом вопросе исключительно в рамках своих правовых норм.

Что известно о позиции США?

  • США, по данным Bloomberg, активно убеждали ряд стран ЕС заблокировать инициативу по использованию замороженных российских активов. Американские чиновники якобы настаивали, что эти средства должны стать инструментом для будущего мирного соглашения между Украиной и Россией, а не использоваться для "продления войны".

  • В Европе же отвечают, что вопрос распоряжения активами – это внутренняя компетенция Союза. Ведь именно на территории ЕС сосредоточена львиная доля замороженных российских средств – около 210 миллиардов евро.

  • Впрочем, европейский план буксует и из-за сопротивления внутри блока, прежде всего со стороны Бельгии, где хранится большинство активов. Брюссель настаивает, что до сих пор не получил необходимых юридических и финансовых гарантий для принятия окончательного решения.