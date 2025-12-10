Еврокомиссия планирует использовать замороженные российские активы для предоставления "репарационного кредита" Украине. При этом она хочет привлечь страны "Большой семерки" к своему плану, в частности Японию, которая, по сообщениям СМИ, якобы не соглашается на это.
Почему Японии пришлось оправдываться?
Однако японское правительство опровергло информацию медиа о том, что отказал Евросоюзу в предложении присоединиться к инициативе по использованию активов Кремля, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Это полностью неправда. Япония действует в интересах Украины, исходя из наших национальных интересов,
- заявил заместитель министра финансов по международным вопросам Ацуши Мимура.
Политик добавил, что однажды Токио тоже может оказаться в подобной ситуации в Восточной Азии.
Эти слова министра прозвучали в ответ на статью Politico. Ранее издание написало, что Япония отказалась присоединиться к инициативе Еврокомиссии по российским активам для поддержки Украины
В материале также утверждалось, что министр финансов Японии Сацуки Катаяма на встрече G7 якобы категорически отвергла возможность использования около 30 миллиардов долларов России, которые заблокированы на территории страны. Это утверждение Мимура тоже опроверг.
Министр Катаяма никогда не делала таких заявлений. Она сказала, что Япония готовится осуществить конкретные шаги в поддержку Украины,
– подчеркнул Мимура.
Заметьте! Politico отмечало, что Япония якобы берет пример с США, которые выступают против использования замороженных средств России.
Что решили представители G7?
Следует добавить, что в совместном заявлении министров финансов государств G7 после виртуальной встречи 8 декабря не было ни одного упоминания об отказе Японии по использованию российских средств.
Наоборот, представители стран "Большой семерки" отметили, что работают над различными вариантами финансирования Украины, в том числе и за счет замороженных активов Москвы.
Мы продолжим совместно работать над разработкой широкого спектра финансовых инструментов для поддержки Украины, включая потенциальное использование полной стоимости российских суверенных активов, замороженных в наших юрисдикциях до уплаты репараций Россией, чтобы положить конец войне и обеспечить справедливый и длительный мир в Украине,
– отмечалось в заявлении.
Однако министры подчеркнули, что страны G7 будут действовать в этом вопросе исключительно в рамках своих правовых норм.
Что известно о позиции США?
США, по данным Bloomberg, активно убеждали ряд стран ЕС заблокировать инициативу по использованию замороженных российских активов. Американские чиновники якобы настаивали, что эти средства должны стать инструментом для будущего мирного соглашения между Украиной и Россией, а не использоваться для "продления войны".
В Европе же отвечают, что вопрос распоряжения активами – это внутренняя компетенция Союза. Ведь именно на территории ЕС сосредоточена львиная доля замороженных российских средств – около 210 миллиардов евро.
Впрочем, европейский план буксует и из-за сопротивления внутри блока, прежде всего со стороны Бельгии, где хранится большинство активов. Брюссель настаивает, что до сих пор не получил необходимых юридических и финансовых гарантий для принятия окончательного решения.