Єврокомісія планує використати заморожені російські активи для надання "репараційного кредиту Україні. При цьому вона хоче залучити країни "Великої сімки" до свого плану, зокрема Японію, яка, за повідомленнями ЗМІ, нібито не погоджується на це.

Чому Японії довелося виправдовуватися?

Однак японський уряд спростував інформацію медіа про те, що відмовив Євросоюзу у пропозиції долучитися до ініціативи з використання активів Кремля, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Це повністю неправда. Японія діє в інтересах України, виходячи з наших національних інтересів,

— заявив заступник міністра фінансів з міжнародних питань Ацуші Мімура.

Політик додав, що одного дня Токіо теж може опинитися в подібній ситуації у Східній Азії.

Ці слова міністра прозвучали у відповідь на статтю Politico. Раніше видання написало, що Японія відмовилася приєднатися до ініціативи Єврокомісії щодо російських активів для підтримки України.

У матеріалі також стверджувалося, що міністерка фінансів Японії Сацукi Катаяма на зустрічі G7 нібито категорично відкинула можливість використання близько 30 мільярдів доларів Росії, які заблоковані на території країни. Це твердження Мімура теж спростував.

Міністерка Катаяма ніколи не робила таких заяв. Вона сказала, що Японія готується здійснити конкретні кроки на підтримку України,

– наголосив Мімура.

Зауважте! Politico наголошувало, що Японія нібито бере приклад зі США, які виступають проти використання заморожених коштів Росії.

Що вирішили представники G7?

Слід додати, що у спільній заяві міністрів фінансів держав G7 після віртуальної зустрічі 8 грудня не було жодної згадки про відмову Японії щодо використання російських коштів.

Навпаки, представники країн "Великої сімки" наголосили що працюють над різними варіантами фінансування України, у тому числі і за рахунок заморожених активів Москви.