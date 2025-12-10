Ми продовжимо спільно працювати над розробкою широкого спектра фінансових інструментів для підтримки України, включно з потенційним використанням повної вартості російських суверенних активів, заморожених у наших юрисдикціях до сплати репарацій Росією, щоб покласти край війні та забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні,
– зазначалося в заяві.

Однак міністри підкреслили, що країни G7 діятимуть у цьому питанні виключно у рамках своїх правових норм. 

Що відомо про позицію США? 

  • США, за даними Bloomberg, активно переконували низку країн ЄС заблокувати ініціативу щодо використання заморожених російських активів. Американські посадовці нібито наполягали, що ці кошти мають стати інструментом для майбутньої мирної угоди між Україною та Росією, а не використовуватися для "подовження війни".

  • У Європі ж відповідають, що питання розпорядження активами – це внутрішня компетенція Союзу. Адже саме на території ЄС зосереджено левову частку заморожених російських коштів – близько 210 мільярдів євро.

  • Втім, європейський план буксує і через опір усередині блоку, насамперед з боку Бельгії, де зберігається більшість активів. Брюссель наполягає, що досі не отримав необхідних юридичних та фінансових гарантій для ухвалення остаточного рішення.